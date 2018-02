Vorbereitung auf die Saison

Zur Jahreshauptversammlung des Blasorchesters Dolberg begrüßte der Vorsitzende Jürgen Holtmann jetzt rund 30 Mitglieder im Pfarrheim an der Combrinkstraße. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Blick auf die Veranstaltungen des laufenden Jahres und Wahlen.

In seinem Jahresbericht zog Schriftführer Markus Bruland aber zunächst eine Bilanz – und die fiel positiv aus. Als besondere Aktivität im Vorjahr wurde das Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Orchesters angesprochen, das zu den gelungenen und musikalisch erfolgreichen Spieltagen zählt.

Der Vorsitzende Jürgen Holtmann gab dann einen umfangreichen Rückblick auf die weiteren Veranstaltungen und Ausmärsche des vergangenen Jahres. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für die gute Beteiligung und das hohe Engagement. Die anwesenden Musiker freuten sich ebenfalls über eine solide Kassenlage.

Bei den Wahlen gab es einige Änderungen. Die Posten des musikalischen Leiters, den weiterhin Julian Peppersack inne hat, und des Vorsitzenden, Jürgen Holtmann, bleiben unverändert. Brigitte Brehe wurde als Zweite Vorsitzende wiedergewählt. Udo Robben löst Dominik Pfau als Dritten Vorsitzenden ab. Markus Bruland übernimmt das Amt als erster Schriftführer und Marina Kruse das als zweite Schriftführerin. Als erste Kassiererin wurde Daniela Risse, als zweite Kassiererin Stefanie Risse gewählt. Den Posten des Notenwarts übernimmt nach wie vor Alexander Holtmann. Außerdem wurde Sandra Remmert als Jugendwart in den Vorstand gewählt. Julia Zubarev übernimmt zukünftig den Posten als Beisitzerin. Um Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in den Medien kümmert sich weiterhin Kevin Wichert in Zusammenarbeit mit Marina Kruse.

Im März findet ein Probenwochenende in Bad Fredeburg statt. Dort möchte der musikalische Leiter Julian Peppersack mit den Musikern Zeit investieren, um die bestehenden Stücke im Repertoire und die musikalischen Feinheiten zu verbessern.

Das Blasorchester feiert in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest, das am 22. und 23. September in der Mehrzweckhalle stattfindet. Diesmal wird das Orchester an einem der Tage zünftige Musik präsentieren. Zudem sind die Musiker in diesem Jahr auch bei Festen in der Ostenfeldmark in Hamm und Vellinghausen-Eilmsen vertreten.

Zum Abschluss wurde der Spielplan besprochen. Zu den Proben trifft sich das Blasorchester immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Pfarrheim. Interessierte wenden sich an Jürgen Holtmann, Telefon 0 23 88 / 39 20, E-Mail Blasorchester-Dolberg@ahlen-dolberg.de.