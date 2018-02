Start mit Bärbel Schäfer

Eigentlich, sagt Christoph Wessels, befinde sich Ahlen ja schon mittendrin in der „Woche der Brüderlichkeit“: das Gedenken an die Auschwitz-Befreiung am 27. Januar, die Verlegung der Stolpersteine am 6. Februar – alles Anlässe, die in die gleiche Richtung der Erinnerungskultur weisen. „Das, was jetzt kommt, schließt sich daran an“, sagt der städtische Fachbereichsleiter für Schule, Kultur und Weiterbildung am Donnerstag in der Familienbildungsstätte und gibt das Wort weiter an fbs-Leiter Lars Koenig .

Der freut sich, dass die Mitglieder des Forums Brüderlichkeit und die Kooperationspartner gekommen sind, um mit ihm gemeinsam das Programm der „Woche der Brüderlichkeit 2018“ vorzustellen. Vom 4. bis 22. März widmen sich Vorträge, ein Workshop, Filme und Führungen der deutschen Vergangenheit, der jüdischen Kultur und den gegenwärtigen Fragen von Inte­gration. „Das Programm ist vielgestaltig“, ist Lars Koenig sicher, dass vom Schüler bis zum Senior alle von den verschiedenen Angeboten angesprochen werden.

Der Senior in der Runde ist Werner Fischer, Mitglied im Forum Brüderlichkeit, Leiter des Interreligiösen Museums im Goldschmiedehaus und in dieser Funktion Gastgeber der ersten Veranstaltung: Bärbel Schäfer liest am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr aus ihrem Buch „Meine Nachmittage mit Eva – Über Leben nach Auschwitz“. Die Journalistin und Autorin Bärbel Schäfer hat zahlreiche Interviews mit der KZ-Überlebenden Eva Szepesi geführt und deren Lebensgeschichte empathisch mit ihrer eigenen zusammengeführt. „Eine Frau mit vielen Talenten und Gesichtern“, sagt Werner Fischer über Bärbel Schäfer, eine Frau, die mit Hilfe der Medien gegen das Vergessen arbeite.

Zur Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ spricht an diesem Tag Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf für sechs Euro (ermäßigt vier) in der VHS im Alten Rathaus.

Ein Tanzworkshop, Filme im „Cinema Ahlen“ mit zahlreichen speziellen Gästen, eine Ausstellungsfahrt, eine Lesung über den „Islam 2030“ mit Dietmar Zöller und Stadtführungen mit Dr. Hans Gummersbach schließen sich bis zum 22. März an (Programmübersicht auf dieser Seite).

Ein besonderes Highlight aber liegt außerhalb der offiziellen „Woche der Brüderlichkeit“: Am 17. und 18. April ist wieder Liesel Michel-Binzer am Städtischen Gymnasium und der Fritz-Winter-Gesamtschule zu Gast. Sie wurde als Fünfjährige nach Theresienstadt deportiert und berichtet den Schülern von ihrer Kindheit. „Das ist so ein attraktives Angebot“, hat Rainer Legant, Lehrer an der Fritz-Winter-Gesamtschule und Schulvertreter im Forum Brüderlichkeit, festgestellt. Sowohl im Kollegenkreis als auch bei den Jugendlichen stoße diese Art der Vergangenheitsbewältigung auf großes Interesse. Liesel Michel-Binzer verstehe es hervorragend, auf die Schüler zuzugehen und sie nachhaltig zu beeindrucken. So authentisch könne kein Unterricht gestaltet werden, so Legant weiter, der eines bedauert: „Uns gehen mittlerweile die Zeitzeugen aus.“

In der Tat, bestätigt Lars Koenig: „Es wird vermutlich das letzte Mal sein, dass Liesel Michel-Binzer nach Ahlen kommt. Sie ist über 90-jährig und will sich zurückziehen.“

Das Programmheft liegt ab sofort öffentlich aus und ist im Internet unter vhs-ahlen.de zu finden.