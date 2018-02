„Wasser marsch“ für die Eisbahn

Mit sibirischen Temperaturen auch tagsüber unter null Grad strebt der Winter in der kommenden Woche seinem Kältetiefpunkt entgegen. Für Feuerwehr , Stadt Ahlen und Stadtwerke das Zeichen: „Jetzt geht’s los.“ Mit dem Fluten der Eisfläche am „Berliner Park“ bereitet die Feuerwehr seit Donnerstagnachmittag das klirrend-kalte Wintervergnügen vor. Wenn sich ab Sonntag der Dauerfrost in Mitteleuropa festsetzt, sollen Ahlens Kufenflitzer möglichst ideale Bedingungen vorfinden, um über das Natureis zu gleiten.

Mit Umgestaltung des „Berliner Parks“ war im letzten Jahr die Senke im Eingangsbereich zur Dolberger Straße als Eislauffläche für frostige Tage angelegt worden. „Wir sind gespannt, wie sie sich macht“, sagt Stadtplaner Christian Kruthoff, der das „Go“ zum Bewässern gab. Bislang habe noch keine Gelegenheit zum Testlauf bestanden.

Bernd Beier und Hermann Wenning (Ahlener Umweltbetriebe), Thomas Schliewe (Stadtwerke) und Mike Wenisch (Feuerwehr) stimmen sich ab- Foto: Stadt Ahlen

Gleich mit ins Boot genommen wurde die Feuerwehr. Bis Anfang der nächsten Woche wird sie in mehreren Schüben das Gelände unter Wasser setzen. „Mit einem Mal ist es wohl nicht getan“, ist Wehrführer und Wachleiter Walter Wolf sicher. Zuerst müsse der Boden gesättigt werden, dann müssen die Temperaturen anziehen.

In mehreren Schichten wird das Wasser aus den Hydranten eingeleitet. Wann die 900 Qua­dratmeter große Eisschüssel vollständig gefüllt und vereist sein wird, kann derzeit niemand vorhersagen. „Vielleicht schon am Sonntag, spätestens aber wohl am Montag soll es tragfähig sein“, so Christian Kruthoff. Dann werden auch Strohballen am Rand deponiert. Im Sitzen fällt das An- und Ausziehen der Schlittschuhe eben leichter.

Etwa zehn Zentimeter wird der Eispanzer, auf dem später Groß und Klein ihre Runden drehen, am Ende dick sein. Ausreichend mächtig für den Eisspaß und dünn genug, damit es beim eventuellen Einbrechen bei nassen Füßen bleibt.

Die Feuerwehr dreht auf. Foto: Stadt Ahlen

Für Stadtwerke-Chef und Parkbad-Nachbar Hans Jürgen Tröger eine Ehrensache, das benötigte Wasser zu spendieren. „Das ist eine tolle Sache für den Berliner Park“, freut sich der Geschäftsführer, der selbst gerne zu den Schlittschuhen greift, über die winterliche Abwechslung im Park. Für Getränke und Speisen sorgt die umliegende Gastronomie. So ist tagsüber das Bistro im Parkbad auch für durchfrorene Eisläufer mit Wunsch nach einem heißen Kaffee oder Tee geöffnet.

Bei aller unbeschwerten Freude am Winterspaß weist Christian Kruthoff aber dennoch auf zwei wichtige Dinge hin: „Das Betreten der angelegten Eisfläche geschieht auf eigene Gefahr.“ Und auf allen anderen freien Gewässern im Stadtgebiet ist es sowieso verboten, weil lebensgefährlich.