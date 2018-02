Selbstkritik am Wagenbau

Was lief gut in der abgelaufenen Karnevalssession, was kann verbessert werden? Die Karnevalisten trafen sich am Donnerstagabend im Hof Münsterland zum BAS-Diskussionsabend, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und sich damit auseinanderzusetzen.

„Ihr habt wohl alle nichts zu tun – Karneval ist vorbei“, freute sich Christian Weirowski, Vorsitzender des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS), über die außergewöhnliche große Teilnehmerzahl. Aus seiner Sicht war die Session ein ziemlicher Erfolg mit einem hervorragenden Stadtprinzen Andy I. (Lerley), der auch zur Versammlung gekommen war.

Ein Thema des Abends war die Geschwindigkeit des Rosenmontagszugs. Da schieden sich die Geister, zumal es auch wieder viele Pausen gegeben hatte. Enttäuscht zeigten sich einige Karnevalisten über den Besuch am Wegesrand auf dem letzten Streckenabschnitt ab Unterführung Beckumer Straße. Ein Fakt, der kommendes Jahr nicht mehr ins Gewicht fällt, wenn der Zug wieder seine übliche Route nimmt.

Selbstkritik gab es am Wagenbau, der attraktiver hätte sein können. Der Versuch, einige tolle Gruppen des Kinderkarnevalsumzugs auch zur Teilnahme am Rosenmontagszug zu bewegen, war laut Christian Weirowski auch dieses Jahr wieder gescheitert. Der BAS wolle aber am Ball bleiben.

Ulf Kamp bemängelte, dass einige Gruppen kein Zugnummernschild hatten und übergab dem Technischen Leiter Jürgen Drews einen Satz neugedruckte Schilder. Problemlösung auf kurzem Dienstweg.

Für gut befunden wurde die neue Aufteilung des Festzelts auf dem Markt, was die Arbeit für die Kassierer vereinfacht habe. Moniert wurde dagegen die Ausrichtung der Bühne zum Publikum bei der Stadtübergabe. Das bedauerte auch Jürgen Drews, der aber erklärte, dass der Baustelle wegen ein anderer Winkel nicht möglich gewesen sei.

Der Vorschlag, die Karnevalisten zukünftig über die Südstraße auf den Marktplatz einmarschieren zu lassen, wurde positiv aufgenommen. Auch der verkürzte Anmarschweg vom Tengelmann-Parkplatz war sehr gut angekommen.

Angesprochen wurden dann noch die Differenzen mit den Vorhelmer Karnevalisten, wobei einige Versammlungsteilnehmer ausdrücklich das Verhalten beider Seiten als unbefriedigend befanden. „Es kann nicht sein, dass der Karneval unter Streitereien leidet“, forderte Rudi Pollex, aufeinander zuzugehen. Deshalb soll der Punkt auf der kommenden Präsidentensitzung angesprochen werden.