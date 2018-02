Die Stadthallenbühne wird sich am Sonntag, 18. März, in einen tiefen Ozean verwandeln, wenn sich die 130 Kinder und Jugendlichen der Musikschulchöre in die verschiedensten Meereswesen verwandeln, um das Musical „Meereszauber“ aufzuführen.

Die Geschichte um Nixenprinzessin Stella und die neidische Krake Xanida entstand vor zehn Jahren als erstes Kindermusical aus der Feder von Chorleiterin Uta Rathmer-Schumacher und Ehemann Martin Schumacher, der die wunderbare Musik schrieb. Viele Nixen, Fische, Delfine, Seepferdchen und sogar ein Menschenprinz unter Wasser sind nötig, um die von der Oberkrake Xanida verzauberte Prinzessin Stella von ihrem Leid zu erlösen und Meerkönig Tymbos vor einem schlimmen Ende zu bewahren.

Schon seit vielen Wochen wird in der Musikschule fleißig gesungen, getanzt und Text geprobt. Viele Eltern und Chorkinder sind ebenfalls mit der Ausstattung des Musicals beschäftigt: selbst genähte, fantasievolle Kostüme sowie ein von den Akteuren selbst gemaltes Bühnenbild von über 70 Quadratmeter Größe werden den „Meereszauber“ erstrahlen lassen.

Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro (5 Euro für Kinder) für die Aufführung am Sonntag, 18. März, um 16 Uhr gibt es beim Weinhaus Schulz, Porzellan Ostermann und im Café der Musikschule. Die Schulaufführung am Montag, 19. März, ist restlos ausverkauft.