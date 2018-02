Der Ball rollt auf dem Marienplatz

Public Viewing oder auf gut Deutsch Rudelgucken – allein die Vorstellung lässt bei den derzeit herrschenden Temperaturen das Blut in den Adern gerinnen. Aber in viereinhalb Monaten befinden sich die Ahlener schon wieder im Stadtfest-Feiermodus.

WFG-Veranstaltungsmanager Carlo Pinnschmidt hat das zweite Juli-Wochenende gleich doppelt fest im Blick, rollt doch vom 14. Juni bis 15. Juli der Ball bei der Fußball-WM in Russland. Und am Stadtfestsamstag werden in der Deutschlandgruppe um 16 und 20 Uhr die Achtelfinale ausgetragen. Und dass Jogis Jungs ins Viertelfinale vorstoßen, davon gehen auch die Stadtfestplaner fest aus. „Wir würden das Spiel auf der Großleinwand auf dem Marienplatz übertragen“, kündigt der Eventmanager an. Der ist schon fest gebucht, weil der Marktplatz noch nicht wieder zur Verfügung steht.

Blick auf die WM 2014. Da schaute Ahlen auf dem Marktplatz – gegen die Sonne. Foto: Ulrich Gösmann

Ansonsten zieht die Public-Viewing-Karawane an den öffentlichen Plätzen Ahlens weitgehend vorbei. Sollte sich der Traum von der Finalteilnahme erfüllen, würde die Stadthalle am 15. Juli das Spiel auf Großleinwand zeigen.

Wer die Spiele der deutschen Mannschaft ansonsten auf der großen Leinwand sehen will, kann das im „Cinema Ahlen“ oder im WM-Studio im Bürgerzentrum tun. „Wir waren die ersten in Ahlen, die Fußball auf der Großleinwand übertragen haben“, stellt Dieter Bröer mit unüberhörbarem Stolz fest. Zum ersten Mal 1990. Zudem hofft der Chef der Büz-Gastronomie, dass die neue Terrasse nach dem Umbau der Drogenberatungsstelle so weit fertig ist, dass eine Übertragung auch draußen möglich ist. Im Übrigen geht Bröer felsenfest davon aus, den vier Weltmeister-Sternen in diesem Jahr einen fünften hinzufügen zu können.

Auch Kinobetreiber Martin Temme hat die Fußball-WM fest im Blick. „Wir werden alle deutschen Spiele übertragen“, kündigt er an. Parallel dazu soll es wieder ein Filmfestival mit Arthouse-­Produktionen geben als Alternative für das fußballabstinente Publikum. Nicht auszuschließen, dass sich auch noch andere private Veranstalter wie in den Vorjahren der Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche mit Übertragungen anschließen.

Die große Begeisterung fürs Rudelgucken ist allerdings passé. Selbst in Großstädten wie Hamm und Dortmund ist Public Viewing keine wirkliche Option mehr, auch wenn das Bundeskabinett gerade mit einer Verordnung den Weg frei gemacht hat, dass auch nach 22 Uhr noch Übertragungen stattfinden dürfen.