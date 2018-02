Ein Unbekannter forderte am Freitag gegen 23 Uhr unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit einem vierstelligen Betrag flüchtete er über den Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz in Richtung Ostbredenstraße. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Der Täter war ca. 1,85 Meter groß und schlank und sprach akzentfrei deutsch. Er trug – komplett in Schwarz – eine Jogginghose, Trainingsjacke und Sturmhaube.

Hinweise an die Polizeiwache unter Telefon 96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.