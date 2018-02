Die hauptamtliche Wachbereitschaft und der Löschzug Vorhelm wurden am Samstag um 15.03 Uhr zu einem Kaminbrand auf die Vorhelmer Hauptstraße gerufen. Vor Ort wurde das Wohnhaus auf allen Geschossen im Inneren und von außen mit der Drehleiter laut Pressemitteilung kontrolliert. Der parallel alarmierte Schornsteinfeger traf einige Minuten nach der Feuerwehr ein. Die Feuerstelle wurde leer geräumt und ein Rauchrohr gereinigt. Weitere Maßnahmen übernahm der Schornsteinfeger. Der Einsatz war um 15.51 Uhr beendet.

Schon am Vortag waren die Einsatzkräfte zu einem Kaminbrand in die Ahlener Kolonie gerufen worden. Am Eckelshof hatte sich in den Mittagsstunden Ruß entzündet. Über die Drehleiter wurde der Kamin mehrfach gereinigt.