Die Schicht ist am vierten Tag des Probelaufs von Stadt und Feuerwehr auf wenige Zentimeter angewachsen und gibt selbst in den Randbereichen nach. Dennoch zieht es viele Neugierige auf ihren Sonntagsspaziergängen gezielt ans Versuchsfeld. Kleine Pfützen, die sich während der Flutung neben der Staufläche gebildet haben, verleiten zu kleinen Rutschpartien. Aber auch hier gibt das Eis – begünstigt durch strahlenden Sonnenschein – nach. Zwischen Donnerstag und Samstag flutete die Feuerwehr in den frühen Morgen- und Abendstunden – wie berichtet – die Mulde.

Auch nebenan hält‘s noch nicht. Foto: Ulrich Gösmann

Die Wetteraussichten lassen unterdessen hoffen, dass Kufenflitzer in den nächsten Tagen doch noch auf ihre Kosten kommen. Bis einschließlich Mittwoch sollen die Temperaturen im tiefen Minusbereich bleiben. Danach könnten sie laut Wetterdienst wieder langsam ansteigen.

So sieht‘s am Sonntagmittag aus. Foto: Ulrich Gösmann