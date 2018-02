Terrasse wandert in den Garten

Die neue Marktplatzgestaltung kommt, die Terrasse der Gaststätte „Zisterne“ muss gehen. Seit zehn Jahren war sie mit Umrandung an sommerlichen Tagen Aufenthaltsort für gesellige Tischgesellschaften, an kalten Tagen eher für Raucher. Seit Samstag ist sie in ihrer bisherigen Form Geschichte.

„Da liegen noch Alkoholleichen drunter“, witzelt Dennis Karliner früh um acht, als er mit einem Stemmeisen die erste Bodenplatte aus Holz zusammen mit Udo Dornhoff und Wolfgang Droste aufhebt. Der Himmel ist wolkenlos blau, die Sonne scheint, aber die Temperaturen befinden sich spürbar im Minusbereich. Die ersten Handgriffe des Abbaus sind vorgezeichnet: Bis neun Uhr muss der Eingangsbereich frei sein, dann werden die ersten Gäste zum Frühschoppen erwartet.

Wirtin Gaby Klumpp (3. v. l.) mit ihrem Abbauteam Udo Dornhoff, Dennis Karliner und Wolfgang Droste Foto: Ralf Steinhorst

Auf dieser ersten Etappe kommen die drei Bekannten von Wirtin Gaby Klumpp auch mit Kabelgewirr in Berührung, die zu den in das Holz eingesetzten Bodenlampen gehören. Fein säuberlich sichern die Handwerker die Technik. Als der Eingang kurz vor neun Uhr frei ist, geht es erst mal zum Kaffee, den Klumpp in der Gaststätte ausschenkt. Aufwärmen ist angesagt, gerade für die Finger. Die Arbeitshandschuhe sind nur dünn.

Überkommt Gaby Klumpp beim von der Stadt verordneten Abbau Frust oder eher Wehmut? „Beides – Frust und Wehmut“, antwortet die Wirtin. Schließlich habe sie vor zehn Jahren Geld in die Hand genommen, um mit der Terrasse den Marktplatz zu verschönern. Ganz den umliegenden Hausfassaden angepasst. Heute sei das so nicht mehr gewollt, weil der komplette Marktplatz neugestaltet werde.

Im vergangenen Winter hat Gaby Klumpp dort der Jahreszeit geschuldet eine Überdachung auf der Terrasse installiert - als Annehmlichkeit für ihre rauchenden Gäste. Das hat dann ein Bürger bei der Stadt angezeigt. In nachfolgenden Gesprächen habe ihr die Stadtverwaltung dann mitgeteilt, die Terrasse müsse zur Marktplatzsanierung abgebaut werden und dürfe in der Form danach auch nicht wieder neu entstehen. „Viele Gäste haben mit Unverständnis reagiert, denn sie war beliebt“, blickt die Wirtin zurück, schaut aber dann nach vorn: „Die Terrasse in dieser Form hätte auch nicht zum neuen Marktplatz gepasst. Jetzt freuen wir uns auf einen Neustart.“

Der Biergarten bleibt erhalten. Alles wird ebenerdig. Nur die Umrandung wird fehlen. Im März will sich Gaby Klumpp Gestaltungsanregungen auf der Gastronomiemesse „Internorga“ in Hamburg holen. Tische, Stühle, Blumenkästen und ein Lichtkonzept stehen dann im Fokus. „2019 kommt dann das neue Ambiente“, verspricht die rührige Wirtin.

Draußen vor der Tür sind die drei Handwerker unterdessen ein ganzes Stück weitergekommen. Die Hoffnung, dass der eine oder andere „dicke“ Geldschein durch die Ritzen gerutscht ist, erfüllt sich nicht. Dafür sammeln sich ein paar Euromünzen, am Ende im Wert von 4,80 Euro. „Fast eine Schachtel Zigaretten“, unkt Dennis Karliner. Die Terrasse wird übrigens nicht verschrottet. Fein säuberlich auf zwei Anhängern verstaut wird sie in Teilen in einem Garten wieder aufgebaut. „Das Holz ist noch gut“, findet Udo Dornhoff.

Trotz Baustelle vor der Tür laufen die Aktionen in der „Zisterne“ weiter. Am Ostersonntag um 11 Uhr findet ein musikalischer Frühschoppen statt, am 30. Mai ein irischer Abend mit original irischer Pubmusik und entsprechendem Essen.