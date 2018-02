„Bäume am Richterbach eine Gefahr“

„Was soll es werden? Eine Radtour oder ein Tanz in den Mai?“, fragte Rudi Hortig , als er am Freitagabend im Vereinsheim des Kleingartenvereins „Goldener Erntekranz“ in die Runde blickte. Hortig hatte mit dem Vorstand zur Jahreshauptversammlung geladen – und ein großer Teil der 64 Mitglieder kam.

Schließlich gab es außer der Frage „Tanz oder Pedale“ noch Wichtiges für die Gartenfreunde zu entscheiden. Da fiel die Wiederwahl des Kassierers Andreas Höllriedel zeitlich kaum ins Gewicht. Einstimmig wurde er im Amt bestätigt.

Etwas mehr Zeit nahm schon die Vorstellung der Fachberaterin des Gartenvereins in Anspruch. „Gabriela Schulz hat jetzt alle Lehrgänge und Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen“, führte Vorsitzender Hortig aus. Damit ist die Gartenfreundin nun in der Lage, zu zahlreichen gartenrelevanten Fragen ihre Vereinskameraden zu beraten. Das reicht von Problemen mit dem Boden bis zu Gutachten bei Gartenübernahmen. „Das war eine sehr interessante, aber auch ziemlich anspruchsvolle Ausbildung“, berichtete die Fachberaterin für Gartenfragen.

Eine weitere Frage, die turnusmäßig wiederkehrt: „Wohin mit dem Heckenschnitt? In den Häckseler oder in den Container?“ Ganz einstimmig sprach sich die Versammlung für den Container aus. Seinen Jahresbericht fasste Rudi Hortig sogleich mit der Vorschau auf das laufende Jahr zusammen: „Die Saison beginnt am Samstag, 24. März, um 10 Uhr mit der Gemeinschaftsarbeit, hier vor dem Vereinshaus“, forderte der Vorsitzende zur Teilnahme auf. Bis Ende März sollen die Mitglieder über Maifahrt oder – Tanz entscheiden. Zum ersten Heckenschnitt geht‘s zwischen dem 15. und 30. Juni. Das Sommerfest ist für den Samstag, 14. Juli, auf dem Vereinsgelände geplant. Mit dem zweiten Heckenschnitt neigt sich das Gartenjahr langsam zum Ende, der Zweitschnitt soll zwischen dem 5.und 20. Oktober stattfinden.

„Danken möchte ich noch einmal für das wunderbare Erntedankfest im vergangenen Jahr. Ich hoffe, dass das kommende am 6. Oktober auch so toll wird“, so Hortig. Am Samstag, 3. November, lädt der Verein dann zur letzten Gemeinschaftsarbeit und damit dem Saisonabschluss ein.

Der Kassenbericht weist nicht nur einen solide Finanzlage aus, sondern auch stabile Mitgliederbeiträge, wie Kassierer Höllriegel mitteilte. „Das liegt auch an unserem guten Vereinshaus, dessen Renovierung wir jetzt endlich fertiggestellt haben“, kommentiere Hortig. Denn die zahlreichen Vermietungen trügen sehr zur guten Kassenlage des Vereins bei. „So rechnet sich jeder Cent, den wir hier investiert haben“, resümierte der Vereinschef.

Allerdings bedrückt die Mitglieder eine Sache: „Die großen Bäume entlang des Richterbachs stellen für uns eine Gefährdung dar. Wäre gut wenn sich die Stadt darum kümmern würde“, bittet der Vorsitzende Rudi Hortig auf diesem Wege.