Das Ensemble der Kolpingsfamilie Enniger hat damit eine waschechte Kriminalkomödie einstudiert. Inhaltlich geht es um die seltsamen Vorgänge in der Kurklinik „Regent“.

Immer wieder passieren in dem gut etablierten Haus merkwürdige Dinge. So durchsuchen dunkle und absonderliche Gestalten die Zimmer der Klinikleitung und der Gäste. Als dann noch eine Perlenkette gestohlen wird, ruft Hausleiterin Heike Wessel schließlich ihre Cousine Grete zu Hilfe.

Grete hat innerhalb der Familie bereits Berühmtheit erlangt, schließlich hat sie einen scheinbaren Mord auf einem Kreuzfahrtschiff aufgeklärt. Dabei war die rührige Dame als spitzfindige Detektivin unterwegs, obwohl sie an Bord nur die Funktion der Köchin hatte. Aber auch auf die Hobbykriminalistin Grete warten einige mysteriöse und sehr merkwürdige Begegnungen. So hat Grete heftig an dem rätselhaften Treiben in der Kurklinik zu knacken.

Auch wenn die Geschichte vielleicht ein wenig an den Haaren herbeigezogen scheint, da die Ärzte in modernen Kurkliniken wohl heute kein Plattdeutsch mehr sprechen, so reißt doch der Wortwitz der alten Sprache vieles wieder heraus. Die bekannten Charaktere der Heimatbühne zeigen auch im aktuellen Stück wieder den große Spielfreude und ihren Spaß an der Sache. So ist das Stück auch bei der etwas konstruiert wirkenden Handlung wieder ein Genuss für Augen und Ohren.

Wie immer sind die Rollen liebevoll dargestellt und auf amüsante Weise überzogen, das Bühnenbild ebenso mit einem Blick fürs Detail gestaltet. Also: Der Besuch lohnt sich und ist ein Muss für die Liebhaber der Mundart, die in Enniger immer voll auf ihre Kosten kommen.