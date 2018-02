Lauffläche voller Stolperfallen

Sie hatte am Montagmorgen eigentlich nur vorbeischauen wollen, um zu sehen, ob das Eis schon hält. „Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht und bin gleich hierhin.“ Jetzt steht Sylvia Apitz desillusioniert am Rand des „Berliner Parks“. „Eislaufen geht gar nicht mehr“, sagt sie mit enttäuschtem Gesichtsausdruck – und sieht das Experiment in der laufenden Frostperiode gescheitert.

Warum dieser Pessimismus? „Es sind die ganz vielen Widerstände im Eis, die sich jetzt nicht mehr entfernen lassen“, bedauert die gelernte Fotografin, die mit der frühen Sonne eigentlich stimmungsvolle Impressionen einfangen wollte – und jetzt all die Stolperstellen vor der Linse hat, über die kein Schlittschuh gleiten will.

Schollenspitzen ragen senkrecht aus dem Eis heraus. Foto: Ulrich Gösmann

Der öffentlichen Kritik, die schon gleich nach der Flutung am Donnerstagnachmittag auf Facebook die Runde machte, schließt sich die Ahlenerin an: Noch vor der ersten Flutung hätte herumliegendes Geäst beseitigt werden müssen. Das sitze jetzt fest und tief im Eis. Weiteres hätten die vielen Schaulustigen, die es am Sonntag an die geflutete Mulde lockte, dem Eis zugefügt. Jeder habe wissen wollen, ob‘s hält. Die Folge: Testtritte brachen ein, Schollen raus. Und die froren teils in Schräglage wieder fest. Andere Passanten hätten alles Mögliche auf die Fläche geworfen, um zu sehen, ob‘s hält. All das sitze nach dieser Nacht felsenfest. „Schade drum“, sagt Sylvia Apitz, die sich bereits am Sonntagmittag mit ihrer Tochter Mia und dessen Freundin Alissa Appetit für die erste noch offene Eisrunde geholt hatte. „Eigentlich eine sehr schöne Idee. Aber man hätte anders planen und Vorarbeit leisten müssen“, kritisiert sie mit freundlicher Stimme, um gut gemeinte Ratschläge fürs hoffentlich nächste Mal zu geben. Die Schäden seien mit einer vernünftigen Absperrung vermeidbar gewesen.

Der schöne (Sonnen-)Schein auf holpriger Eisfläche. Überall Geäst und Eisbrocken, die fest sitzen. Foto: Ulrich Gösmann

„Wir müssen gucken, ob was ausgebessert werden kann“, reagiert stellvertretender Stadtsprecher Ralf Grote – und kündigt ein Gespräch mit der Feuerwehr an, in deren Hände die Flutung lag. Irgendwann werde das Eis sicherlich halten, aber: Dann mit Schlittschuhen über eine Marterstrecke zu laufen, das sei sicher nicht Sinn der Sache.

Blick ins Naherholungsgebiet Langst: Der große Teich friert zu. Foto: Ulrich Gösmann

Unterdessen formen sich an anderen Stellen im Stadtgebiet weitere Eisflächen. Eine Luftaufnahme aus dem Freibad und auch ein Blick auf den großen Langst­teich zeigen die Fortschritte des Frosts. Tragfähig sind aber auch diese Gewässer (noch) nicht.