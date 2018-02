Integrationsrat befürchtet weitere Aktivitäten von „Osmanen Germania“

Kurz, aber kon­trovers die Diskussion, die am Montagabend in der Sitzung des Integrationsrates um einen Auftritt des Clubs „Osmanen Germania BC “ in Ahlen entfachte. Mitglieder des Gremiums versuchten mit ihrem zwischenzeitlich gesammelten Wissen eine Einschätzung der türkisch-nationalistischen Gruppierung. Sie lasse befürchten, auch hier vor Ort aktiv zu werden.

Rückblick auf den 21. Januar: Polizeikräfte rücken mit Unterstützung einer Hundertschaft in der Hansastraße an, um Teilnehmer einer angemeldeten geschlossenen Veranstaltung der „Osmanen Germania“ (OGBC) zu kontrollieren. Unter den 98 Teilnehmern ein 44-jähriger Wesselinger, gegen den ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wird (wir berichteten).

„Ein nicht zu unterschätzender politischer Faktor“, eröffnete Innosozial-Geschäftsführer Dietmar Zöller die Diskussion im Integrationsrat. „Die wollen Politik machen.“

Ferid Atac lüftete den Deckmantel des vermeintlichen Boxerclubs: „Die sind hochpolitisch organisiert, von der türkischen Regierung unterstützt, die Mitglieder hochgefährlich.“ Hier in Ahlen müssten jetzt die Alarmglocken schrillen.

Tanja Lehmann (CDU), selbst in den Diensten der Polizei , mahnte: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dramatisieren.“ Polizeilich sei die Gruppierung unauffällig.

Boxsport im Hintergrund?

Ferid Atac reagierte: „Wir wollen nicht dramatisieren, wir wollen auch nicht verharmlosen.“ Hier sei staatliche Unterstützung im Spiel. „Die Gruppe will in dieser Stadt aktiv werden. Das sind rechte Türken.“ Rechts sei Rechts und einen Blick wert.

Niyazi Güler wusste aus Medienberichten, dass 70 Prozent der Mitglieder nichts mit dem im Namen (BC) auftauchenden Boxsport im Sinne hätten. „Das sind Kriminelle, die mit Prostitution und Drogen ihr Ziel verfolgen.“ Die Entwicklung in Ahlen stufte er als dramatisch ein. „Osmanen Germania“ würden von Salafisten und den „Grauen Wölfen“ unterstützt.

„Das sind keine netten Menschen“, fand auch Bernd Meiwes (SPD). „Wir müssen hier in der Stadt mit den Bürgern sprechen, sie aufklären und warnen.“

Nur ein Ahlener Teilnehmer

Rocio Siekaup hätte sich vor dem Januar-Auftritt der „Osmanen Germania“ Hinweise gewünscht: „Wenn so eine bedrohliche Gruppe hier in die Stadt kommt, warum wussten wir nicht Bescheid? Bei der AfD haben wir getanzt.“

Integrationsratsvorsitzender Ikay Danismaz relativierte, dass unter den 98 Versammlungsteilnehmern nur ein Ahlener gewesen sei. Doch der, schob Niyazi Güler nach, sei auch noch Landesvorsitzender.

„Für uns hat diese Gruppierung keine größere politische Bedeutung“, antwortet Andreas Bode, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Münster, am Dienstag auf Redaktionsnachfrage. Natürlich habe man sie im Blick und verfolge Straftaten konsequent.