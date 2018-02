Es läuft: Eisbahn trägt!

Die Stadt macht am Dienstagmorgen mobil und beseitigt Stolperfallen aus spitzen Eisbrocken und angefrorenem Geäst auf der Fläche im „Berliner Park“. Vom Parkbad ist Thomas Schliewe mit dem Schneeschieber zur Stelle. „Nachbarschaftshilfe“, lässt er augenzwinkernd wissen und setzt den Schieber unter der nächsten Scholle an.

Erste Wagemutige hatten sich bereits am Montagnachmittag teils bis in den späten Abend auf die noch grenzwertige Fläche getraut – und Spuren hinterlassen. Joachim Adomat , Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe, egalisiert am anderen Morgen die Ritzen, die Schlittschuhe in die Tragschicht gezeichnet haben, mit frischem Wasser aus dem Gartenschlauch. Dass Jugendliche Strohballen aufs Eis schoben und an noch unsicherer Stelle zu Toren formten, sei clever gemacht, lacht Adomat. Noch cleverer wäre es aber gewesen, sie auch wieder zurückzubringen. Jetzt sind sie festgefroren.

Lauf-Vergnügen auf der Eisbahn in Ahlen 1/13 Wasser für die Ritzen. Auf dass sie sich schnell schließen. Foto: Ulrich Gösmann

Vorbereitungsarbeiten für die Sicherheit der Schlittschuhläufer: Mit Schneeschieber und Stemmeisen gegen die Stolperfallen. Foto: Ulrich Gösmann

Es füllt sich auf der 900 Quadratmeter großen Natureisbahn im „Berliner Park“. Foto: Ulrich Gösmann

Sie haben‘s drauf! Diese drei Ahlener sind am Nachmittag nicht mehr zu bremsen. Foto: Ulrich Gösmann

Es folgen weitere Impressionen vom Eis-Vergnügen.... Foto: Ulrich Gösmann

Schlittschuh-Vergnügen auf der Eisbahn in Ahlen Foto: Ulrich Gösmann

Am Nachmittag übernehmen andere. Kufenflitzer bringen endlich den Betrieb auf die Experimentierfläche, für die sie angelegt wurde. Was für ein Spaß.

Ende offen. . .