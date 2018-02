So klingt ein Bauernhof

Ahlen -

Nachdem es schon Angebote für die „Kulturstrolche“ in den Grundschulen und den „Kulturrucksack“ für Schüler der weiterführenden Schulen gab, gibt es nun auch ein kulturelles Programm für die „Kulturknirpse“ in den Ahlener Kindergärten. Die erlebten am Dienstagmorgen das Mitmachkonzert „Klingt tierisch“ vom Ensemble „Fidolino“ im Saal Sandgathe.