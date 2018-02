In zehn Tagen werden die Ortsteile Dorf, Bahnhof und Tönnishäuschen von Schmutz und Unrat befreit. Diesmal sogar noch etwas gründlicher als in den Vorjahren, denn Josef Remmert zählt bereits jetzt rund 170 Teilnehmer, die sich für die Reinigungsaktion „Vorhelm putz(t)munter“ angemeldet haben.

Im Anschluss an die Sitzung des Ortsausschusses verkündete der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine (IG VVV) den aktuellen Sachstand für Samstag, 10. März: „30 Bürger aus dem Dorf, 15 aus Tönnishäuschen sind dabei“, so Remmert. „Hinzu kommen 35 Soldaten aus der Patenkompanie. Zuletzt haben sich auch noch 86 Kinder aus der Grundschule angemeldet, die allerdings losgelöst vom Aktionstag ein bestimmtes Gebiet im Dorfkern an zwei Tagen innerhalb der Woche abgehen wollen.“

Insbesondere sollen die Müllverwehungen, nach wie vor Spuren des Orkantiefs „Friederike“, verschwinden. Ein Herzensanliegen des Ortsausschuss-Vorsitzenden Hubertus Beier ist die Ennigerstraße. „Ich bin viel als Läufer unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, wie viel da in den Gräben liegt, was da nicht hingehört“, sagte er.

Zum Mitmachen eingeladen und aufgerufen sind alle Vereine, Gruppen, Nachbarschaften und Einzelpersonen. Remmert: „Die Stadt Ahlen stellt für alle Teilnehmer Sammelsäcke und Handschuhe zur Verfügung. Als Dankeschön gibt es am Ende der Aktion Getränke und ein gemeinsames Eintopfessen an der historischen Mühle des Heimatvereins.“

Einweisung und Einteilung in Sammelgruppen erfolgen am Morgen durch den ehemaligen Ortsausschuss-Vorsitzenden Gregor Wiethaup – Treffpunkt für die Vorhelmer ist um 9 Uhr an der Alten Mühle, Treffpunkt für die Tönnishäuschener um 10 Uhr an der Alten Schule. Den Abtransport der vollen Säcke aus den Bezirken übernimmt der Landwirtschaftliche Ortsverein, wie Ulrich Averberg erklärte. „Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl werden wir wohl zwei Großfahrzeuge einsetzen, sonst ist das nicht zu bewältigen“, sagte er und bat darum, die Standorte der gefüllten Säcke genau zu dokumentieren, damit nichts vergessen wird.