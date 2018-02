„Kümmerer“ willkommen

„Warum werden Menschen ausgewiesen, die hier bestens integriert sind und dazu auch noch in so Ausbildungen stecken, die ohnehin Nachwuchsmangel haben?“, fragte Angelika Knöpker , Vorsitzende des Fördervereins für Flüchtlinge in ihrem Bericht zur Jahreshauptversammlung . Fiel der Bericht ansonsten recht positiv aus, bedauerte Angelika Knöpker doch die Probleme, die die Behörde den Vereinsschützlingen mache: „Doch wir werden auch hier nicht nachlassen, uns für eine Verbesserung der Situation einzusetzen.“, kündigte Angelika Knöpker an.

Frisch als Kassenprüferin des Vereins gewählt, stellte Jougha Holtermann ein Projekt vor, das mehr Kontakte zwischen Flüchtlingen und Einheimischen auf den Weg bringen soll. Zwar läuft das Patenschaftsprojekt schon lange, doch mit rund 60 Paten gegenüber rund 360 Flüchtlingen ist es nicht ausgeglichen. „Vielleicht ist schon der Begriff Pate viel zu verpflichtend“, überlegte Jougha Holtermann. Sie nannte die niederschwellige Variante des „Kümmerers“. Dabei gehe es um die Flüchtlinge, die eine Wohnung haben und die ersten Klippen des Lebens in Deutschland gemeistert haben. „Was denen fehlt, ist der Kontakt zu uns Einheimischen – gern auch zu jüngeren“, so ihre Idee. Denn die Menschen seien selbst oft jünger. Es gehe um unverbindliche Kontakte wie Kinobesuche, einfach mal ausgehen oder ein Kaffeetrinken daheim. Jougha Holtermann regte an, sich beim „Café International“, dem Spieletreff im Pauluszentrum, ganz unverbindlich zu „beschnuppern“. „Auch ich habe hier mein erste Bekanntschaft geschlossen“, berichtete die Flüchtlingspatin. Angelika Knöpker lobte die Idee, da sich die Neugewinnung von Paten schwierig gestalte. „Leider waren die Ehrenamtsbörsen für uns nicht sehr erfolgreich“, bedauerte die Vorsitzende.

Dafür präsentierte sie aber ein umfangreiches Jahresprogramm. Am 8. März läuft im „Cinema“ der Film „Orten“, der mit Ahlener Flüchtlingen gedreht wurde. Weiter ist die Einrichtungen eines institutionsübergreifenden Stammtischs für Flüchtlingspaten vorgesehen. Im Dolberger Übergangswohnheim stehen zwei Unterhaltungsräume für die Anwohner dort kurz vor der Fertigstellung. „Wir suchen nun noch dringend Menschen, die dort mit den Flüchtlingen niederschwellige Freizeitprojekte anbieten“, so Knöpker: von Sticken bis Schreinern, von Modellbau bis Nähen – wer was anbietet, ist gern gesehen.

Der Förderverein plant weiter Filmvorführungen im „Cinema“ mit und für Flüchtlinge. „Zum Projekttag des Flüchtlings, am 29. September, soll in der Stadt eine Liste mit den Namen von 40 000 ums Leben gekommener Flüchtlinge installiert werden“, ergänzte Angelika Knöpker. Dazu gebe es vormittags und abends eine Performance.

Schließlich berichtete Kassiererin Gisela Lange zwar von einer guten Kassenlage, stellte aber auch zugleich einen deutlichen Rückgang der Spendenbereitschaft fest.