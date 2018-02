Die geplante Wohnbebauung auf der „Kleinen Pferdewiese“ im Eckpunkt Richard-Wagner- / Robert-Koch-Straße soll in einer Informationsveranstaltung im Zusammenhang mit der Verkehrs- und Parksituation im Umfeld vorgestellt und mit den Anliegern diskutiert werden. Die Stadt Ahlen lädt daher zu einer Anliegerversammlung am Dienstag, 6. März, um 18 Uhr in den Ratssaal des Rathauses ein.

Die Stadtplanungsabteilung wird dann über die Planung zur „Kleinen Pferdewiese“ informieren und Lösungen zur Erschließung sowie zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs innerhalb des neuen Baugebietes aufzeigen. Im Anschluss daran wird die städtische Straßenverkehrsbehörde Lösungsvorschläge für den ruhenden Verkehr im öffentlichen Raum und zur Reduzierung der insgesamt hohen Verkehrsbelastung vorstellen.

Im Nachgang dieser Veranstaltung kann die Plankonzeption zum neuen Baugebiet vom 7. bis einschließlich 16. März beim Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen im zweiten. Obergeschoss an der Südstraße 41 öffentlich eingesehen werden.

Zudem sind die Unterlagen dann auch auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.ahlen.de/start/themen/bauen-planen/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung/ verfügbar.