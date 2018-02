Zoff im Ortsausschuss Dolberg

Gegen das von der CDU vorgeschlagene Projekt als solches, den Bau eines Unterstandes am Dorfteich, hatten die Sozialdemokraten zwar keine Einwände, sie pochten aber auf Einhaltung des jüngst zwischen den beiden großen Ratsfraktionen im Rahmen der Etatverabschiedung verabredeten Prozederes. Die CDU-Seite argumentierte, dass die Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Initiativen noch nicht in Kraft sei.

Zu Beginn der Sitzung meldete Uwe Maschelski für die SPD Beratungsbedarf an und den Wunsch, an diesem Tag noch keinen Beschluss zu fassen. Ausschussvorsitzender Philipp Gößling (CDU) war, wenn auch wenig begeistert, geneigt, dem nach allgemeinem Brauch zu entsprechen, gab jedoch zu bedenken, dass die nächste Sitzung erst im Juni stattfinde. Da könne es „eng“ werden mit der Realisierung.

Jochen Rabe (CDU) stellte dann zunächst das Vorhaben vor, am Dorfteich einen Begegnungs- und Veranstaltungspavillon zu schaffen. Auf einer Grundfläche von 4,50 mal 4,50 Metern soll die offene Holzkonstruktion mit einem Dach aus Alu- oder Zinkblech errichtet werden. Als Windschutz könnten an drei Seiten Planen angebracht werden. Sitzgelegenheiten, so Rabe, wolle man nicht fest installieren. Die reinen Materialkosten bezifferte er mit insgesamt 7500 Euro, die Arbeiten werde die Ortsunion mit Unterstützung örtlicher Betriebe in Eigenleistung erbringen. Rabe äußerte wie Gößling die Befürchtung, dass bei einem Aufschub der Beschlussfassung der Zeitplan in Gefahr geraten könnte. „Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das im Sommer durchzuziehen.“

Trotz erklärter Sympathie für die Idee insistierte Uwe Maschelski: „Wir möchten, dass die Projekte vernünftig beraten werden.“ Die Gelder sollten nicht mehr nach dem „Hase-und-Igel-Prinzip“ verteilt werden, alle Vereine müssten die Chance haben, bei der Vergabe in einen fairen Wettbewerb zu treten. Das Verfahren müsse transparent sein, diesem Zweck diene die von ihm mitverfasste Richtlinie. Weil diese aber nun mal voraussichtlich erst am 22. März vom Rat verabschiedet werde, könne man nach Rücksprache seinerseits mit Bürgermeister und Kämmerer „das so handhaben wie letztes Jahr“, teilte Philipp Gößling mit.

Kein Verständnis für die Haltung der SPD äußerten Andreas Magera (Grüne) und Arne Engelbrecht (FWG). Die Diskussion lief erkennbar darauf hinaus, doch abzustimmen. Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung auf Drängen von Ulf Rosenbaum (CDU) verkündete Gößling dann die salomonische Entscheidung, nach den Osterferien eine Sondersitzung des Ortsausschusses anzuberaumen. Damit war schließlich auch die SPD einverstanden.