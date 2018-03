„Großer Wurf“ für Dolberg

Einmal rutschte Walter Wolf selbst noch die gewohnte Bezeichnung heraus. Obwohl, wie der Chef der Freiwilligen Feuerwehr gleich hinterher schob, man doch eigentlich künftig nicht mehr vom „Gerätehaus“ sprechen wolle. Was der Löschzug Dolberg laut Wolf im nächsten Jahr bekommen wird, ist ein schmuckes neues „Feuerwehrhaus“ – für die stolze Summe von 2,2 Millionen Euro. Wie es aussehen soll, stellten der Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, Manfred Falk , und sein Kollege Dennis Hadrika am Dienstag im Dolberger Ortsausschuss vor.

Die Pläne stießen auf breite Zustimmung. Vermisst wurde allerdings eine schriftliche Vorlage. Ausschussvorsitzender Philipp Gößling merkte an, er hätte sich gewünscht, dass auch die Alternativen zu der von der Verwaltung favorisierten Lösung präsentiert worden wären.

Wie Manfred Falk erläuterte, wurden verschiedene Varianten durchgespielt, von einem Umbau des Bestandsgebäudes bis zur Verlegung an einen anderen Standort. Letztlich habe man sich, in enger Abstimmung mit der Feuerwehr , aufgrund der schwierigen Topographie des Geländes wie auch aus städtebaulichen Gründen für ei­nen kompletten Neubau entschieden. Es gebe dabei „nur einen Wermutstropfen“, so Falk: Nicht nur die jetzige Fahrzeughalle, sondern auch das alte Fachwerkhaus samt der angrenzenden Scheune, die dem Heimatverein Dolberg heute noch als Lager dient, muss abgerissen werden.

Der Neubaukomplex wird, wie Dennis Hadrika erläuterte, aus drei Teilen bestehen. Der Fahrzeughalle mit einer Streckmetallfassade, in der drei Einsatzfahrzeuge untergebracht werden können, schließt sich das sogenannte Funktionsgebäude mit Klinkerfassade an, das u.a. die Alarmumkleiden, sanitäre An­lagen, das Zugführerbüro und eine Teeküche beinhaltet. Dahinter befinden sich großzügige Seminar- und Schulungsräume. Das Raumprogramm entspreche voll und ganz den Erfordernissen, insbesondere die Abläufe im Alarmfall könnten optimiert werden, so dass sich zum Beispiel aus- und einrückende Kräfte nicht mehr gegenseitig in die Quere kommen, schilderte Wehrführer Walter Wolf die Vorzüge der Planung. Er verspricht sich vom neuen Feuerwehrhaus auch einen Motivationsschub für den Löschzug Dolberg, der zuletzt einige Abgänge verzeichnen musste und aktuell nur noch 23 aktive Mitglieder hat. Wolf sprach von einem internen „Selbstreinigungsprozess“, es habe ein paar „Karteileichen“ gegeben.

Zugführer Harald Krämer, der auch für die SPD im Ortsausschuss sitzt, stellte jedoch klar: „Wir haben keinen rausgeschmissen.“ Sechs Kameraden seien verzogen, zwei in die Alters- und Ehrenabteilung überstellt worden und zwei „aus gesundheitlichen Gründen“ ausgeschieden. Krämer geht wie Wolf davon aus, dass die im Brandschutzbedarfsplan geforderte Sollstärke von 30 Feuerwehrmännern und -frauen in Dolberg demnächst wieder erreicht wird. Denn über Nachwuchsmangel können die „Blauröcke“ sich nicht beklagen. Im Lambertidorf hat die Jugendfeuerwehr sieben Mitglieder, in Ahlen gibt es bei 50 Mitgliedern aktuell sogar einen Aufnahmestopp. „Wir erleben einen Riesenzulauf“, berichtete der Leiter der Hauptfeuerwache. Darum steht Wolf auch dem Vorschlag, das Eintrittsalter für die Jugendfeuerwehr von zwölf auf zehn Jahre zu senken, zwar nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, will aber nichts überstürzen.

Für die von der Verwaltung vorgestellten Pläne waren die Ortsausschussmitglieder voll des Lobes. So erklärte Uwe Maschelski (SPD): „Das ist ein großer Wurf für den Ortsteil.“ Das neue Gebäude werde sich sehr schön ins Ortsbild einfügen. Harald Krämer bestätigte für die künftigen Nutzer: „Die Kameraden sind sehr zufrieden.“

Noch nicht geklärt ist, wo der Löschzug unterkommt, wenn das alte Gerätehaus abgerissen und das neue noch nicht fertig ist. Wehrführer Walter Wolf ist jedoch auch in diesem Punkt zuversichtlich. So wie er die Dolberger kenne, würden sie schon eine „kreative Lösung“ finden.