Vollgas gegen die klirrende Kälte

Ahlen dreht auf – und gibt Vollgas. Heizkörper glühen, um wohlige Wärme in den Wohnstuben zu halten. Die Energie, die an diesen klirrend kalten Wintertagen zusätzlich über die Zähler läuft, haben die Stadtwerke teils über den Spotmarkt eingekauft. Das sind Abnahmespitzen, die auch im Einkaufspreis Spitze sind. „Wenn die Leute sagen: Wir verdienen uns gerade dumm und duselig, dann stimmt das nicht“, schickt Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger vorweg.

Der gerade zu Ende gegangene Februar ist prädestiniert für einen Energievergleich: „Wir haben 27,2 Prozent mehr bezogen und verkauft, als im Februar 2017“, ist der Versorger beim Gas – und bringt Temperatur in die Vergleichsmonate. Im Vorjahr hätten zwei Tage im Minus gelegen. Diesmal nur sieben im Plus wohlgemerkt!

Minus ist nicht gleich Minus: Der kälteste Wert schaffte es im Vorjahres-Februar auf minus 0,8 Grad. Diesmal – es war die Nacht zum 28. Februar – auf minus 6,3 Grad. Höchstleistungen für die Heizungsanlagen daheim.

27. Februar Spitzenreiter

Die Messstation der Stadtwerke steht mit eigenen Werten an der Emanuel-von-Ketteler-Straße. Das Thermostat sei in einem Meter Höhe angebracht und könne abweichen von anderen Messstationen, erklärt Tröger. Das seien eben die hauseigenen Zahlen, die sich konstant durch die Statistik zögen. Daher durchaus möglich, dass Bürger abweichende Zahlen aus den Medien im Kopf hätten.

Den höchsten Gasverbrauch registrierte das kommunale Versorgungsunternehmen am 27. Februar. 3,4 Millionen Kilowattstunden gingen zwischen 0 und 0 Uhr durch. Der Durchschnittswert an einem bis zu plus sechs Grad kalten Wintertag liegt bei rund 1,9 Millionen KWh.

„ Eine Verknappung wird es nicht geben. Eine Verknappung wird es nicht geben. “ Hans Jürgen Tröger

Dass die Schwankungen nicht noch stärker ausfallen, dafür sorgen stabile Großabnehmern aus der Industrie. Nicht alle bezögen Gas nur zum Heizen, relativiert der Stadtwerke-Geschäftsführer. „Da ist auch Kaldewei mit seiner ganzen Produktion dabei.“

Die Energie-Einkaufspreise sind eine Wissenschaft für sich: Sogenannte Planmengen wurden bereits vor einem Jahr über einen nicht ganz starren Flexvertrag geordert, der 20-prozentige Schwankungen nach oben und unten beinhaltet. An Tagen wie diesen reicht aber auch dieser Spielraum nicht, um Spitzen mitzunehmen. Über den Spotmarkt wird zugekauft. Und das deutlich teurer. Was für Ahlen und andere gelte, wie der Stadtwerkechef anmerkt.

Sorgen, dass bei anhaltender Kälte das Gas ausgeht, schiebt Hans Jürgen Tröger entspannt beiseite: „Eine Verknappung wird es nicht geben. Wir haben das große Glück, dass sich die Russen und Ukrainer gerade nicht beharken. Sonst könnte es an solchen Tagen Probleme geben.“