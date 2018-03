Auf Anfrage erklärte LWL-Sprecher Markus Fischer , dass das Gutachten der Verwaltung zur Stellungnahme zugestellt worden sei. Darin begründen die Denkmalexperten in Münster die Schutzwürdigkeit des vom Düsseldorfer Architekten Prof. Christoph Parade erbauten Rathauses, das baugeschichtlich zum Brutalismus der 1960 und 1970er Jahre gerechnet wird. Die Stadt müsse gewichtigere Gründe nennen, wenn sie der Beurteilung des LWL nicht zustimmen wolle.

Indessen bestätigte Parade gegenüber unserer Zeitung, dass ihm ein schriftlicher Vorschlag von Seiten des von der Stadt beauftragten Anwalts vorliege, der sich als Diskussionsgrundlage eigne. Allerdings habe man die Zahlen für die ihm für sein Urheberrecht zustehende Ausgleichszahlung „herun­ter­gerechnet“. Deshalb beinhalte seine Antwort zwei Fragen. Er könne sich eine Einigung mit der Stadt durchaus vorstellen, sagte Parade weiter, weil es nichts bringe, wenn sich eine Seite stur stelle. Die gesamte Kommunikation laufe auf schriftlichem Weg. „Nein, mit mir hat niemand aus Ahlen gesprochen“, erklärte Parade. Er halte die angesetzten Kosten von 60 Millionen Euro für eine Sanierung nach wie vor für völlig überhöht, betonte der Architekt.

Am Mittwoch wurden die Mitglieder der Rathauskommission über den neuesten Stand in Kenntnis gesetzt. Die Stadt will dazu zeitnah eine Presseinformation herausgeben.