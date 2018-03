Akustische Kuchenschlacht

Es erscheint der Schatten eines Löwen vor der untergehenden Sonne. „Kann es wirklich Liebe sein?“ singt Sabine Neibersch mit kraftvoller, ja fast pathetischer Stimme. In diesem Moment wird es am Donnerstagabend beim Auftritt des Ensembles „Musical Highlights“ in der Stadthalle ganz ruhig. Dem „König der Löwen“ aus dem berühmten Musikwerk ist das Publikum in diesem Moment ganz nah. Für einen Augenblick geht es vom eiskalten Ahlen in die heiße Heimat der Löwen.

Doch das bleibt beileibe nicht die einzige Gedankenreise, auf die die sechsköpfige Gruppe ihre Zuhörer bei einem fast dreistündigen Parforceritt durch verschiedene Musicals mitnimmt.

So geht es etwa mit Arielle in karibische Wassergefilde mit bunten Fischschwärmen oder auch in die Heimat Moglis: den Dschungel. Doch die Gruppe „Musical Highlights“ zeigt auch, dass sie nicht nur die bekannten Disney-Klassiker beherrscht, sondern über ein sehr breites Musicalrepertoire verfügt.

Scheuklappen? Die kennt das Sextett natürlich nicht. Und so präsentieren sie beispielsweise auch Teile der „Rocky Horror Show“, die in den 1970er-Jahren das konservative Publikum schockierte, später aber zum Kult wurde. Warum? Hier wird das Publikum mit einbezogen und wirft auch gerne mal Reis und Klopapier auf die Bühne. Das gibt es am Donnerstag zwar nicht, aber dafür einen optischen Hingucker: Als Marc Lamberty in schwarzer Strumpfhose auf die Bühne springt, können sich die Zuschauer das Lachen nicht mehr verkneifen. Spätestens jetzt ist das Eis gebrochen und alle Zuhörer in der voll besetzten Stadthalle verfolgen gebannt das Geschehen auf der Bühne.

Und dort wird ihnen ein Klassiker nach dem anderen präsentiert. „We Will Rock You“? Kein Problem für die Sängerinnen und Sänger und die ganze Halle klatscht mit. Aber die Darsteller können noch mehr als rockig. Bei einem kleinen „Sister Act-Medley“ präsentieren sie ein himmlisches Musical vor einem Bühnenbild, das aus sonnendurchfluteten Kirchenfenstern besteht. Fast im Sinne der Gospeltradition geht dabei eine große Menge positiver Energie von der Bühne aus.

„Ich habe die Ehre, Ihnen jetzt einen Quick-Change zu präsentieren“, erklärt Moderator Kevin Weatherspon im Anschluss. Stimmt: Was nämlich folgt, ist ein ziemlich krasser Übergang, der die Stimmung aber auf den Siedepunkt bringt: „Aber bitte mit Sahne“ schallt es von der Bühne und das Publikum leitet in bester Udo Jürgens-Manier die akustische Kuchenschlacht ein. Wem das nicht gefällt, der kommt kurze Zeit später dennoch auf seine Kosten. Denn mit ihrem „Mamma-Mia-Medley“ nehmen die Darsteller das Publikum mit in die Welt der Superlative – zu ABBA. Dass sie auch deren Hits authentisch präsentieren können, zeigen die stehenden Ovationen, die es am Ende für eine ebenso kurzweilige wie amüsante und hochklassige Darbietung gibt.