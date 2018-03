Berlin-Besucher sind Ahlen zur Zeit ganz nah, wenn es in die Tiefen des U-Bahnnetzes geht. Von da grüßt am Freitag der heimische Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup mit einem Schnappschuss.

„Besonders gefreut habe ich mich in dieser Woche über die Plakateröffnung der Stadt Ahlen auf dem Berliner U-Bahnhof Viktoria-Luise-Platz“, lässt der Genosse in seinen Zeilen wissen.

Noch bis Ende 2018 werde dort im Zuge der Städtepartnerschaft von Ahlen mit dem Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ein repräsentatives Foto gezeigt. Die Städtepartnerschaft wurde im Oktober 1962 im Rahmen eines Festaktes im Rathaus Schöneberg begründet (vor dem übrigens John F. Kennedy 1963 seine berühmte Rede „Ich bin ein Berliner“ gehalten hat).

In Fortsetzung der partnerschaftlichen Beziehungen finden regelmäßig Austauschprogramme zwischen Senioren sowie Jugendlichen statt. So gehen beispielsweise beim Berliner Mini-Marathon regelmäßig Schülergruppen aus Ahlen an den Start.