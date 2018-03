Patenschaft für beide Seiten ein Gewinn

Maibaumaufstellung, Volkstrauertag oder Vereins-IG – schon bei einigen Gelegenheiten waren Soldaten aus der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 zu Gast in Vorhelm. „Es wurde Zeit für eine Gegeneinladung“, meinte Hauptmann René Rieckmann . Am Donnerstag begrüßte er eine Abordnung aus dem Hellbachdorf in der „Westfalen-Kaserne“.

Im Unteroffiziersheim stand zunächst eine Einführung auf dem Programm: René Rieckmann erläuterte die Aufgaben seiner Kompanie im Kontext des Verbandes, der erst vor gut zwei Jahren aufgestellt wurde. Im Anschluss unternahm er mit den Gästen einen Rundgang durch die Bereiche der „Ersten“ und präsentierte deren Equipment, das bei den Vorhelmern auf großes Interesse stieß.

Bei einem Simultanschießen durften die Teilnehmer schließlich ihre Schießkünste unter Beweis stellen. Die Nase vorn hatte hierbei eine Frau: Beate Maria Berkhoff traf ins Schwarze. „Man merkt, dass Sie das schon mal gemacht haben“, konstatierte Stabsfeldwebel Mario Aschenbach beim Blick auf die Ergebnisse der Tönnishäuschenerin. Stefan Schlautmann landete auf dem zweiten, Thomas Kras auf dem dritten Platz. Die drei besten Schützen erhielten jeweils eine Urkunde als Erinnerung.

Siegerehrung nach dem Schießen: Stabsfeldwebel Mario Aschenbach, Stefan Schlautmann, Beate Maria Berkhoff, Thomas Kras, Stabsfeldwebel Thorsten Beste und Hauptmann René Rieckmann (v.l.). Foto: Christian Wolff

Bevor der Patenschaftstag in den gemütlichen Teil mit Gegrilltem sowie kühlen und heißen Getränken überging, nahm Hauptmann René Rieckmann Beförderungen und Tätigkeitsauszeichnungen in Silber und Gold vor. „Das habe ich mir extra für diesen besonderen Tag aufgespart“, verriet er. Seine Kompanie muss nun einige Monate ohne ihn auskommen, da er in den Auslandseinsatz geht. Als Zeichen der Verbundenheit stifteten zwei der Besucher zu diesem Anlass ein Fass Gerstensaft.

Josef Remmert , Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), war angesichts der Gastfreundschaft der ersten Kompanie voll des Lobes: „Diese Patenschaft ist für beide Seiten ein Gewinn“, sagte er und freute sich, dass bei den Versammlungen des Dachverbands – immer im Frühjahr und im Herbst – regelmäßig auch Vertreter der Bundeswehr zugegen sein wollen, wie es zu Zeiten des Panzergrenadierbataillons 192, dessen erste Kompanie ebenfalls mit Vorhelm bis 2006 eine Patenschaft pflegte, guter Brauch war. Die IG tagt wieder am Donnerstag, 15. März. Die Aufstellung des Maibaums am 30. April steht ebenfalls schon im Kalender der Kompanie. Friedrich Eilert, Chef des Allgemeinen Schützenvereins, kündigte an, dass die Patenkompanie eine Einladung zum Schützenfest erhalten werde. „Es wäre natürlich schön, wenn eine Abordnung bei unserm Umzug mit antreten würde“, so Eilert.

Erst im September, beim Pöggskenmarkt, wurde die Verbindung zwischen der Wibbeltgemeinde und den Aufklärern per Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde offiziell gemacht. „Wir hatten uns natürlich vorher schon ein bisschen beschnuppert, aber seitdem haben wir uns noch besser kennengelernt“, betonte Remmert. Es seien bereits einige Freundschaften entstanden. Auch Hubertus Beier, Vorsitzender des Ortsausschusses Vorhelm, lobte die Arbeit, die sich die Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 bei der Vorbereitung der Besuchsveranstaltung gemacht hatten. „Diese guten Kontakte wollen wir gerne weiter pflegen“, hielt er fest.

Bereits kommendes Wochenende gibt es ein Wiedersehen: Die Patenkompanie nimmt mit 35 Kräften an der Dorfreinigungsaktion teil.