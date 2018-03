Wenn in diesem Sommer zum 30. Mal das Mammutspiel stattfindet, warum dann nicht zu den Ursprüngen zurück und eine Mammutstadt am und im Juk-Haus errichten? Markus Beckmann vom Fachbereich Jugend und Soziales berichtete im Jugendhilfeausschuss, dass diese Idee natürlich nahe liege – allein die Umsetzung sei nicht möglich, da der Umbau des Juk-Hauses Im Burbecksort bis dahin nicht fertig und die Mammutstadt nicht so einfach an andere Orte zu übertragen sei. „Deswegen haben wir uns entschlossen, zum zehnten Mal ein Mammutspiel nach olympischem Vorbild im Sportpark Nord auszutragen.“ Möglicherweise werde man im Sommer 2019 dann ans Juk-Haus zurückkehren.

In Anbetracht dessen, dass es 2018 in Nordrhein-Westfalen auch Pfingstferien gibt, hätten die Offenen Ganztagsgrundschulen bei den Eltern den Bedarf nach einem viertägigen Pfingstferienspiel abgefragt. „Demnach besteht kein großer Bedarf“, so Markus Beckmann, das Jugendamt verzichte also darauf.

In den Osterferien (26. bis 29. März) gibt es für Kinder ab sechs und OGS-Kinder sowie für Jugendliche ab 13 Jahren wieder offene Angebote im Juk-Haus und in der „Juk-Haus-Außenstelle“ im Ludgerihaus der Mammutschule.

Neben den Mammutspielen laufen im Sommer ebenfalls Angebote für Jugendliche sowie für OGS-Kinder und deren Geschwister im Jugendzentrum Ost. Auch „Übergangskinder“ von der Kita zur Grundschule sind dann angesprochen. In den Herbstferien gibt es Ferienaktionen für Grundschulkinder und Jugendliche im Jugendzentrum Ost und im Jugendraum Dolberg.