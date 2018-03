Rathaus ist angezählt

Die Stadt sucht nach alternativen Flächen fürs Rathaus (Plan B). Darüber informierte die Verwaltung am Mittwoch die Mitglieder der Rathauskommission, die nichtöffentlich tagt. Ungewisser denn je scheint indessen der noch von der rot-grünen Landesregierung in Aussicht gestellte Zuschuss in Höhe von mindestens 13 Millionen Euro für einen Umbau des bestehenden Rathauses zu einem Kultur-, Bildungs- und Verwaltungszentrum zu sein.

Grundlage für die Erarbeitung eines Plans B ist der Auftrag, den der Rat in seiner Dezembersitzung der Verwaltung erteilte, „zur Sanierung des bestehenden Gebäudes eine alternative Planung zu entwickeln“. Die Arbeiten seien Anfang des Jahres aufgenommen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In die Erarbeitung habe man die Firma Assmann „Planen und Beraten GmbH“ in Münster einbezogen, die 2016 bereits mit der Projektsteuerung des Sanierungsprozesses beauftragt wurde.

Bei der Planung für einen Alternativstandort gehe man von einer Bündelung der verschiedenen Verwaltungsbereiche allerdings ohne Umweltbetriebe aus. Der benötigte Flächenbedarf wird mit circa 9000 Quadratmetern angegeben. Wichtiges Kriterium für einen Alternativstandort sei die Erreichbarkeit durch die Bürger, „die heute als sehr gut eingeschätzt wird“ und sich nicht verschlechtern solle. Weiter heißt es: „Von daher soll die Standortsuche auf Grundstücke in der Innenstadt fokussiert werden. Neben den Flächenreserven der Stadt Ahlen, zum Beispiel im direkten Umfeld des Rathauses, werden Eigentümer gebeten, Flächen anzubieten, die den Kriterien entsprechen. Voraussetzungen sind eine gute verkehrliche Anbindung, die alle Arten der Mobilität berücksichtigt. Besonders wichtig ist die Erreichbarkeit für Fußgänger, Radfahrer und mit dem ÖPNV. Aufgrund der Flächenanforderungen und der Notwendigkeit, mindestens 100 Stellplätze am Standort vorzuhalten, sollte das Grundstück eine Mindestgröße von 6000 Quadratmetern aufweisen.“ Ansprechpartner ist der Fachbereichsleiter des Zentralen Gebäudemanagements, Manfred Falk. Der ist unter der Nummer 5 92 49 oder per Mail ( falkm@stadt.ahlen.de ) erreichbar.

Die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Petra Pähler-Paul, war am Freitag noch erzürnt: „Ich bin mit dem Verlauf der Sitzung höchst unzufrieden“, sagte sie und ergänzte, dass sie den Bürgermeister aufgefordert habe, die Informationen in der nächsten Sitzung des Stadtplanungsausschusses öffentlich zu machen. Ansonsten soll er ihr nachweisen, dass die Geschäftsordnung des Rates eine weitere Geheimhaltung erfordere. Des Weiteren habe sie den Bürgermeister zur nächsten Sitzung ihrer Fraktion eingeladen.

Ihre sozialdemokratische Kollegin Gabi Duhme sah es gelassener und plädierte dafür, der Verwaltung weiter Zeit zu lassen, um den Plan B voranzutreiben. „Man sollte nicht nach jedem Haar in der Suppe suchen“, appellierte sie an ihre Kollegen.

Der Sprecher des Heimatministeriums in Düsseldorf, Robert Vornholt, bestätigte, dass die Vertreter der Stadt im Ministerium vorstellig geworden seien. Dabei sei es um die Frage des Umgangs mit dem Rathaus und des möglichen Denkmalschutzes gegangen.

Vornholt bestätigte, dass der Ministerin aktuell ein Streitfall aus einer rheinischen Kommune um Denkmalschutz vorliege, in dem sie zu einem sogenannten Ministerentscheid aufgefordert sei.