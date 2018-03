Laube und Hecke standen in Brand

Einsatz an der Birkenstraße

Ahlen -

Dank aufmerksamer Nachbarn wurde am späten Freitagabend ein Brand in einem Garten an der Birkenstraße entdeckt. Eine Hecke und eine Laube waren betroffen. Die Kräfte löschten mit Spezialschaum.