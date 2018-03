„Es ist und bleibt ein Wagnis“

Herr Rieger, Ihr Name ist vielen Vorhelmern noch immer ein Begriff. Haben Sie noch viele Verbindungen in Ihre alte Heimat?

Rieger: Und ob! Mein Bruder Bernd und meine Schwester Anna mit ihrer Familie leben in Vorhelm. Das Grab meiner Eltern besuche ich regelmäßig auf dem Vorhelmer Friedhof. Nach Möglichkeit gehe ich gerne für ein kurzes Gebet in die St.-Pankratius-Kirche. Mit Pastor Hermann Honermann und Pastor Michael Kroes stehe ich in losem Kontakt. Gerne kaufe ich mir eine Kleinigkeit in der Konditorei Düchting. Ein längerer Spaziergang durchs Schäringer Feld gehört ebenfalls dazu. Da habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht und natürlich auch auf der Breedestraße, wo ich 19 Jahre mit meiner Familie wohnte.

Wie sah Ihr Werdegang aus, bevor Sie Ihre aktuelle Tätigkeit in der St.-Josef-Pfarrei in Kamp-Lintfort antraten?

Rieger: 1992 wurde ich im Dom zu Münster zum Priester geweiht. Pfingstmontag war dann meine Heimatprimiz in St. Pankratius. Von 1992 bis 1996 war ich Kaplan in Voerde und Möllen nahe Dinslaken, von 1996 bis 1998 Kaplan in Nottuln und Schapdetten nahe Billerbeck. Von 1998 bis 2003 war ich Spiritual und Schulseelsorger auf der „Gaesdonck“, einem Bischöflichen Gymnasium mit Internat in Goch am Niederrhein. Gleichzeitig hatte ich ein Büro in Xanten bei Weihbischof Janssen – als Regionalvikar für die Region Niederrhein. Von 2003 bis 2010 war ich Pfarrer in Oelde, 17 Kilometer von Vorhelm entfernt. Seit 2010 bin ich Leitender Pfarrer in St. Josef, Kamp-Lintfort, und Dechant des Dekanates Moers. 2020 ist übrigens Landesgartenschau hier in Kamp-Lintfort.

Im Juli wechseln Sie in die USA, genauer gesagt nach Washington. Welche Aufgabenfelder werden Sie dort abdecken?

Rieger: Zuerst einmal bin ich dort Pfarrer der Deutschen Katholischen Gemeinde. Sonntagsgottesdienste werde ich feiern und alles das tun, was auch hier in Deutschland ein Pfarrer zu tun hat. Zudem habe ich Religion an der Deutschen Schule zu unterrichten, in vier Klassen mit jeweils einer Doppelstunde. Im Nebenamt bin ich Militärpfarrer der deutschsprachigen Nato-Verbände, eben auch für die zivilen Mitarbeiter. Der Stützpunkt der Bundeswehr etwa ist eine halbe Stunde von meinem Pfarrhaus entfernt im Bundesstaat Virginia. Ich habe auch zu tun mit Botschaftsangehörigen, mit deutschsprachigen Mitarbeitern von Firmen und Institutionen. Karl Josef Rieger am Mount Rushmore. Foto: privat

Wie kam es zu dieser Entscheidung, noch einmal etwas völlig Neues in einem weit entfernten, besonders großen wie aktuell politisch bewegten Land anzufangen?

Rieger: Ich reise seit meinem 16. Lebensjahr in die USA. Ein Teil meiner Familie lebt in der Nähe von Chicago. Wenn ich rüberfliege, ist es so, als käme ich nach Hause. Zusammengerechnet war ich ungefähr schon eineinhalb Jahre in den USA. Nach meinem Silbernen Priesterjubiläum 2017 kam in mir die Frage auf: Willst du nicht noch mal was ganz Neues machen als Priester? Das habe ich mit Bischof Felix Genn besprochen. Und er hat mich für diese Arbeit für fünf Jahre freigestellt. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt, im Sommer 2018, diese Stelle frei wird. Ich bin dem Bischof sehr dankbar, dass er mich für eine gewisse Zeit gehen lässt. Mit dem Präsidenten der USA werde ich wenig zu tun haben . . .

Was sind Ihre Wünsche und Hoffnungen für das Kommende, aber auch für Ihre langfristige Zukunft?

Rieger: Ich hoffe sehr und bitte um das Gebet aller Vorhelmer, dass meine Zeit dort in diesen drei Aufgaben gelingen mag. Es ist und bleibt ein Wagnis. Immer wieder sind Menschen aufgebrochen, aus dem Gewohnten heraus, um Neues zu wagen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich davor nicht bange mache. So ziehe ich mit Sack und Pack in ein neues Abenteuer. Denn: „Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt“ (Spiritual Johannes Bours). Davon bin ich zutiefst überzeugt. Was danach sein wird? Es gibt keine Zufälle.