Das Läuten der „Höllenglocken“

Eine überdimensionale Glocke schwebt langsam von der Decke. Dann ertönt ein Gong. Und der kommt mitten aus der Hölle. Warum? Weil er das Lied „Hells Bells“ der legendären australischen Hard-Rock-Band AC/DC einleitet. Und spätestens dieser wohl berühmteste Song aus dem Album „Back in Black“ leitet am Freitagabend in der Ahlener Stadthalle die kollektive Ekstase unter den 450 Konzertbesuchern ein.

Ausgelöst wird dieser Zustand von der Tributeband „We Salute You“, die auf der Bühne mehr als zwei Stunden lang Vollgas gibt und dabei der australischen Rocklegende erstaunlich nahekommt. Die fünf Bandmitglieder laden zu einem Ausflug in die rockigen 1970er und 1980er-Jahre ein. Und die Fans vor der Bühne lassen sich nicht zwei Mal bitten und gehen voll mit. „Are you guys good?“ schreit Sänger Grant Foster zu Beginn des Konzerts in sein Mikro. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und lässt keine zwei Deutungen zu: Es kann losgehen, und zwar mit „Wumms“.

Es folgen „Dirty Beats“, die an Authentizität kaum zu überbieten sind. „You Shook Me All Night Long“ röhrt Foster beispielsweise in den Saal und trifft damit genau den Nerv des Publikums. Grand Foster? Da sind sich viele Zuhörer nicht ganz so sicher. Denn der Sänger von „We Salute You“ erinnert am Freitag sowohl hinsichtlich der Stimme als auch bezüglich der Optik an jemand anderen. Zeitweise hat man den Eindruck, der legendäre Brian Johnson selbst stünde auf der Bühne. Sogar die Ballonmütze, jahrzehntelang das Markenzeichen Johnsons, hat Foster auf dem Kopf. Doch das ist an diesem Abend nicht die einzige verblüffende Parallele zwischen „We Salute You“ und dem Original.

„We Salute You“ in der Stadthalle 1/7 Das Konzert von „We Salute You“ in der Stadthalle Ahlen kam beim Publikum bestens an. Foto: Martin Feldhaus

Für Begeisterung sorgt auch der äußerst agile Nick Young an der Leadgitarre. Sowohl sein Auftritt als auch die Kleidung erinnern stark an Angus Young, da der führende Gitarrist von „We Salute you“ in einer blauen Schuluniform über die Bühne flitzt. Scheu vor dem Publikum? Die kennt Young überhaupt nicht und so geht er immer wieder auf Tuchfühlung zu den Fans in der ersten Reihe, die begeistert mitmachen.

Überhaupt klatscht der ganze Saal immer wieder mit. Besonders gut kommen dabei die absoluten Klassiker an: „T.N.T.“, „Highway to Hell“ und „The Jack“ gefallen dem gesamten Publikum und das reicht am Freitag in der Stadthalle von über 60 bis unter 20 Jahre. Warum? „Das ist mittlerweile einfach Kult“, hat Konzertbesucher Frank eine Erklärung parat, der nichts hinzuzufügen ist.

Die Höllenglocke, einst das Schreckgespenst der Konservativen, verbindet mittlerweile Opa und Enkel. Früher undenkbar. Ein Unterfangen, das „We Salute You“ in der Stadthalle ebenfalls perfekt gelingt.