Hundeobmann verabschiedet

Zum Schutz der Niederwildbestände soll die Schwarzwildjagd noch weiter intensiviert werden. „Innerhalb von einem Jahr haben wir rund 100 Wildschweine erlegt“, sagte Patrick Sunderkemper . Der Vorsitzende des Hegerings Ahlen zog bei der Jahreshauptversammlung , die am Freitagabend im Saal des Gasthauses Quante abgehalten wurde, eine gemischte Bilanz.

Das Positive vorweg: „Ich bin jetzt ein Jahr im Amt und es macht mir sehr viel Spaß“, bekannte Sunderkemper. Dennoch stimmen der Artenrückgang sowie die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest, die im Laufe der Veranstaltung noch gesondert betrachtet wurde, nachdenklich. Das Angebot der Jäger, den Landwirten Hilfestellung zu geben, werde durch eine neue „Whatsapp“-Gruppe unterstützt, die Andreas Kondermann ins Leben gerufen hat. Lob gab es auch für die „Rollende Waldschule“, die nach wie vor rege angefragt wird und in Kürze einen neuen Wagen erhält.

Revierinhaber forderte der Vorsitzende bei dieser Gelegenheit dazu auf, erlegte Tauben unbedingt zu melden. Die Sondergenehmigung zur Bejagung der Tiere könne nur gerechtfertigt werden, wenn die Überpopulation durch entsprechende Abschüsse nachgewiesen wird.

Mit Justina Fischer und Oliver Woeste zählt der Hegeringleiter zwei junge, engagierte Vertreter in seinen Reihen, die er besonders erwähnte: „Auf sie kann ich bauen.“ Zugleich müsse er sich aber von einem verdienten Mitstreiter verabschieden. „Unser Obmann für Jagdhundegebrauchswesen, Herbert Winkelströter, legt nach 17 Jahren sein Amt nieder“, verkündete Sunderkemper. Er würdigte deesen Verdienste mit einem Präsent und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, einen adäquaten Nachfolger für Winkelströter zu finden. Der Vorstand nehme Vorschläge gerne entgegen.

Für die „Jungen Jäger“ warb Justina Fischer für einen Vortrag „Waschbär – Nutria – Bisam“ am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr im Hotel-Restaurant „Waldmutter“, zu dem auch erfahrene Jäger eingeladen sind. Heinz Wallmeier, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, wies auf eine Veranstaltung am Samstag, 5. Mai, auf dem Marienplatz hin. Dann macht der „Wild-Food-Truck“ Station, flankiert von weiteren Aktions- und Infoständen rund um die Themen Naturschutz und Hege. Der nächste Walderlebnistag für Grundschulen folgt am 26. Juni.

Eine zufriedenstellende Kassenlage vermeldete Schatzmeister André Lackamp. Nach Verlesung des Kassenprüfungsergebnisses wurde ihm und dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Bei der Bewertung und Vergabe der Hegemedaille gratulierte der Vorsitzende den Platzierten Heinrich Untiedt (Bronze), Andreas Beckhoff (Gold) und Winfried Mentrup (Silber, v.l.). Foto: Christian Wolff

Das Grußwort der Kreisjägerschaft sprach Dr. Hermann Hallermann. „Der Regierungswechsel im Land hat Auswirkungen. Es wird noch 2018 eine Novellierung der Jagdgesetze geben“, freute er sich und nannte einige Beispiele: Der Tierartenkatalog werde erweitert, Schießnachweise sollen bundeseinheitlich als Übungsnachweis gelten, die Lockjagd werde auch außerhalb der Einzeljagden wieder erlaubt. Unangetastet bleibe jedoch die Katzenjagd. „Natürlich muss der Schwarzwildbestand reduziert werden“, griff Hallermann die Worte des Hegeringleiters auf. „Aber wenn, dann muss man es richtig machen. Meiner Meinung nach funktioniert das nur, wenn 75 Prozent des Frischlingsbestands erlegt wird.“ Wie sehr sich hier die Sachlage verändert hat, machte auch Horst Nahrath in seinem traditionellen Schlusswort deutlich: „Ich kann mich gut erinnern, wie vor 50 Jahren ein einzelnes Wildschwein geschossen wurde. Das war eine Sensation.“ Man habe tagelang davon gesprochen.

