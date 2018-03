Naturgemäß stellen Lehrer am Freitagabend in der Aula des Städtischen Gymnasiums den größten Anteil des Publikums. Sie erhalten einen humoristischen Blick auf ihr tägliches Schaffen im Kampf mit Schülern und Schulaufsichtsbehörde – und genießen es sichtlich. „Denen geht es doch gut“, kann gleich zu Beginn Schulaufsichtsabteilungsleiter Letzki das Stöhnen des Lehrpersonals nicht nachvollziehen. Stumpf drückt er dem Adolphinum das gleichzeitige G8- und G9-Projekt auf. Mit dem Hinweis, die Schule habe da vollständigen Freiraum.

Es folgt ein Kompetenzgerangel in der Schulleitung des Gymnasiums, das nun plötzlich drei Schulleiter hat. Als ob das Kollegium mit Inklusion, Digitalisierung und Migrantenkindern nicht schon genug Herausforderungen zu bewältigen hat. Natürlich alleingelassen von der Politik. „Hört ihr, wie es tickt? Fünf vor zwölf – wohin man blickt“, gibt eine Liedzeile die Situation wider. Auch das nichtfachliche Publikum ahnt: Die Realität ist nicht weit entfernt.

Fließend springen Andreas Boxhammer, Brigitte Lämbgen, Hans-Peter Königs und Hermann Josef Skutnik in ihre Rollen als Schulaufsichtsbeamte, Lehrer, Schüler, Hausmeister oder Eltern. Frech tauchen sie unter anderem in Mafiosi-Kluft als Schulminister in der Kultusministerkonferenz auf. Tenor: „Wir haben zig Schulen, aber kein System. Der ganze Laden ist verpeilt“, singen sie im Chor wehrhaft, Kompetenzen abgeben zu wollen.

Schüler werden wie Lehrer als Testpersonen missbraucht, die Digitalisierung schreitet voran, Schule online steht für „Schule 4.0“. Doch was geschieht, wenn das Datennetz streikt und der Unterricht plötzlich offline zurechtkommen muss? Der Stoff wird inzwischen über das Tablet gelehrt und nicht mehr über Bücher. Wie gut, dass der reaktivierte Oberstudienrat Dr. Aschobald Bass seine Schüler mit einer nachgespielten Transitreise im Auto nach Berlin durch die DDR zu Begeisterung führen kann. Ein Hoffnungsschimmer im Chaos.

Am Ende kommt es so, wie das Publikum es erwarten durfte. Das gymnasiale G8 scheitert, das Adolphinum erweist sich als Versuchslabor. Fazit: „Schluss jetzt!“