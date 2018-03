Ihre Hände tanzen auf den Tasten

Die Zuhörer im Saal Sandgathe hielten am Freitagabend nicht nur einmal den Atem an, angesichts der Feinfühligkeit, mit der Ann-Helena Schlüter den Steinway-Flügel spielte. Ein glücklicher Umstand hatte die deutsch-schwedische Künstlerin am Wochenende nach Ahlen geführt. Die „Tage der Klaviermusik“ hatte die Musikschule des Kreises zum ersten Mal auf drei Tage ausgedehnt und die in Würzburg beheimatete Pianistin für einen Kurs am Samstag in der Ahlener Musikschul-Dependance verpflichten können. Der Freitagabend gehörte allerdings der Künstlerin ganz allein.

Für ihr Konzert hatte sich Ann-Helena Schlüter, die einer Nürnberger Pianistenfamilie – ihr Vater ist der bekannte Professor Karl-Heinz Schlüter – entstammt und seit ihrem dritten Lebensjahr spielt, ein Programm mit ihren Lieblingskomponisten zusammengestellt: Bach , Chopin und Beethoven. Den am meisten von ihr verehrten, der zugleich auch die höchsten Ansprüche an die Ausführende stellt, hat die junge, preisgekrönte Künstlerin an den Anfang ihres Konzertes gestellt: Johann Sebastian Bach und seine „Chromatische Fantasie und Fuge“ in d-Moll. Es war das einzige Werk, das sie an diesem Abend nicht auswendig, sondern vom Blatt abspielt. Die Zuhörer erleben ein Feuerwerk, bei dem beide Hände geradezu über die Klaviatur tanzen und den expressiven Stil der Toccata hervorheben. Dass Ann-Helena Schlüter über Bach am Mozarteum Salzburg promoviert und mit der Kunst der Fuge weltweit – darunter auch in San Franzisko – konzertiert, sei hier nur am Rande erwähnt.

Mit der Ballade Nr. 1 in g-Moll gönnt die Pianistin ihren Zuhörern eine Atempause, bevor sie bei der Sonate für Klavier Nr. 21 C-Dur, op. 53, die sogenannte Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven, das Klangvolumen ihres Flügels wieder voll auslotet.

Zwischenzeitlich nimmt sich die Künstlerin Zeit, mit dem bedauerlicherweise überschaubaren Publikum ins Gespräch zu kommen und zitiert eine längere Passage aus ihrem Buch „Flügel auf Reisen. Die auf den Tasten tanzt“, in dem sie von ihrer Kindheit in einer Pianistenfamilie erzählt. Die größte Sorge ihrer Eltern habe ihren Händen gegolten. Die Aufforderung „Pass auf deine Hände auf“ hat sie seit ihrer Kindheit verinnerlicht.

Sie ist nicht nur „Bachs Mädchen“, wie der Nachrichtendienst „idea“ über sie schrieb, sondern sie schreibt auch Gedichte, Prosa und malt. Über ihre Lyrik sagt die Künstlerin: „In meinen Gedichten geht es um das Leben, Liebe, Gott, Musik, auch Gesellschaft und Politik. Meist vergleiche ich das Leben aus der Perspektive des Instruments oder des Tons, der Melodie oder der Musik, als wären sie ein Sinnbild für unser Leben oder eine Person.“

Ann-Helena Schlüter scheint die Musik geradezu zu fühlen, auch als sie zwei Etüden Frédéric Chopins spielt. Zum Schluss präsentiert sie eine kleine Auswahl ihrer eigenen Kompositionen mit dem Titel „Himmelslieder“, worunter sich selbstredend auch Bach-Improvisationen befinden. Am Ende haben die Besucher sogar die fröstelnden Temperaturen im Saal Sandgathe vergessen, so sehr hat die Musik ihr Herz erwärmt.