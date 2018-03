Keine Impfung in Aussicht

Mit Dr. Theodor Schulze Horsel begrüßte der Hegering Ahlen am Freitagabend einen fachkundigen Referenten, der die Krankheit eingehend beleuchtete. Die Wildschweine seien zwar als Träger besonders gefährlich, doch die meiste Gefahr berge die Verbreitung durch den Menschen bei Importen und fehlenden Vorsichtsmaßnahmen. „Das Virus springt ja nicht durch die Luft. Man kann schon einiges vorbeugend tun, damit es nicht auf die Hausschweine übertragen wird“, so Schulze Horsel. „Mir läuft es immer eiskalt den Rücken herunter, wenn ich beim Besuch eines Schweinestalls ein Paar grüne Stiefel angeboten bekomme, an denen noch Rübenacker klebt“, verdeutlichte der Experte. Nicht weniger Angst mache ihm die Tatsache, dass es in absehbarer Zeit keine sinnvolle Impfung gegen die Krankheit geben wird.

„Das typische an der Schweinepest ist ihr untypischer Verlauf“, sagte der Referent. Akute Signale seien Bewegungsstörungen, reduzierte Nahrungsaufnahme, hohes Fieber, Hautrötungen oder Blutungen. „Das ASP-Virus kann sehr lange überleben – bis zu zehn Tagen im Schweinekot, bis zu 70 Tagen im Blut, bis zu 15 Wochen in gekühltem Fleisch, bis zu sechs Monate in konserviertem Schinken, bis zu 18 Monate in gekühltem Blut und viele Jahre lang in tiefgefrorenen Schlachtkörpern. Sollte die Afrikanische Schweinepest das Land erreichen, sind Sperrgebiete, in denen sämtliche Bestände gekeult werden müssen, unumgänglich.

Die Tatsache, dass in Deutschland immer mehr Mais angebaut wird, um die Massentierhaltung zu „versorgen“, kommt den Wildschweinen aktuell zugute: Die dichten Felder bieten Deckung und ausreichend Futter. So konnten sie sich in den vergangenen Jahren stark vermehren.

Zweiter Referent des Abends war Marco Schröder aus Gütersloh, der über seine Erfahrungen als Hundeführer bei Drückjagden berichtete. Zwar habe der 41-Jährige erst im Jahr 2012 seinen Jagdschein erworben, doch verfüge er nach eigenen Angaben inzwischen über genügend Erfahrungen, um Gleichgesinnten nützliche Tipps zu geben. „Bundesweit besuche ich 20 bis 30 Drückjagden im Jahr“, sagte er. „Sie stellen immer eine organisatorische Herausforderung dar.“ Dabei seien Hunde, ihre Führer und Treiber wichtige Schlüsselfiguren. Doch Schröder mahnte auch zur Umsicht: „Kein Wild ist ein Menschen- oder Hundeleben wert.“

Die Zahl der Hunde und Führer sei abhängig von der Reviergröße und der Beschaffenheit des Geländes. „Faktoren wie Sichtverhältnisse und Einsatzart spielen hierbei eine Rolle“, so Schröder. Bei Drückjagden in großen Revieren oder sogar revierübergreifend empfehlen sich immer Stöberhunde.

Jagdhunde seien insbesondere durch Autounfälle oder Angriffe von Schwarzwild einem besonders hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. In der Jagdhaftpflichtversicherung werden jedoch oft nur Schäden, welche durch den Hund entstehen, und keine Verletzungen oder gar der Tod des Hundes selbst gedeckt.