Noch sind die Stuhlreihen in der Stadthalle leer. Doch am Donnerstag, 15. März, ist es mit der Ruhe vorbei und die Organisatoren des vierten Schulkulturtages erwarten rund 600 Grundschüler aus allen Ahlenern Grundschulen.

Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen bietet mit diesem Schulkulturtag eine große und öffentliche Bühne für kulturelle Darbietungen aller Art, die in den Schulen, im Unterricht oder in AGs entstanden sind. Mit dabei sind ganz viel Tanz und selbst gemachte Musik, aber auch Theaterstücke werden zum Besten gegeben. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr ein Schattentheater mit dabei.

Auch die bildende Kunst ist in diesem Jahr in der Stadthalle verortet. Während des vierten Schulkulturtags wird von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung mit Grundschularbeiten im Foyer zu sehen sein. Auf eine feierliche Vernissage wird in diesem Jahr verzichtet, allerdings gibt es um etwa 14.20 Uhr einen moderierten Gang durch die Ausstellung nach dem Motto „Der Künstler ist anwesend“.

Der Schulkulturtag bietet allen Ahlener Grundschulen eine Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs der Ergebnisse ihrer kulturellen Bildungsarbeit. Kostenfreie Busbeförderung und ein Snack an diesem Tag sind gewährleistet. Diesen großen und öffentlichen Rahmen zu bieten, ist nur mit der Unterstützung der Volksbank möglich. Der Eintritt für Eltern, Freunde und Interessierte ist kostenlos und die Stadthalle hält Kaltgetränke und Kaffee bereit. Die Bühnenshow am Vormittag beginnt um 10 Uhr und endet um 12.30 Uhr, die Nachmittagsshow läuft von 14 bis 16 Uhr.