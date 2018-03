Polizeibeamte hielten am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Oststraße in Beckum an. Der 30-Jährige Ahlener händigte den Einsatzkräften einen Führerschein aus, den er vor Jahren als verloren gemeldet hatte. Die Polizisten stellten das Dokument sicher, da dem Ahlener die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil der 30-Jährige offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, ließen ihn die Beamten außerdem eine Blutprobe entnehmen.