Die Stadt erfühlen und begreifen

Felix Broerken tun die Füße weh, als er am Montag zum Pressetermin auf dem Marktplatz erscheint. Der Künstler aus Soest hat den ganzen Vormittag dazu genutzt, Fassaden zu fotografieren. Die Aufnahmen benötigt er für ein Bronzemodell der Ahlener Innenstadt, das er in den kommenden Monaten erstellen wird. Allein mit Hilfe von Katasterkarten wäre das kaum umsetzbar.

„Im Zuge der Marktplatzumgestaltung soll das Modell, das auf einem Granitstein befestigt wird, auf der Mittelzunge seinen dauerhaften Platz finden“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Danach werde es nicht nur zur Orientierung von Touristen oder als Erklärhilfe bei Stadtführungen dienen. „Es wird ein Modell zum Fühlen, Sehen und Begreifen sein, das somit auch Sehbehinderten dienen kann.“ Ergänzt werden die Beschriftungen nämlich in Blindenschrift. „Ich denke, das ist etwas, das Identifikation schafft und auf das die Menschen in Ahlen stolz sein können.“ Stadtbaurat Andreas Mentz ist davon überzeugt, dass dieses Objekt in Zukunft Ausgangspunkt ganz verschiedener Aktionen sein wird.

Ähnliches haben Felix Broerken und dessen Vater Egbert, der vor über 30 Jahren die Idee dazu hatte, schon in vielen anderen Städten umgesetzt. Vorreiter war Münster, wo inzwischen sogar mehrere Modelle die verschiedenen Zeitepochen abbilden. Es folgten unter anderem Osnabrück und Hamburg, München, Soest, Straßburg – und jetzt Ahlen.

Das Bronzemodell im Maßstab 1:650, das bis November die „gute Stube“ bereichert, wird Broerken noch etliche Arbeitsstunden kosten. Wie viele, kann er kaum beziffern, denn die Abbildung von Häusern, Kirchen und Plätzen ist echte Detailarbeit. „Jede Tür, jedes Fenster wird den richtigen Platz bekommen“, verspricht der Mann aus Soest, der schon in Kindertagen in der väterlichen Werkstatt mithalf. „Nach der Schule oder später in den Semesterferien habe ich immer an Häusern oder Bäumen herumgeschnitzt“, verrät er.

Beispiel-Modell im Maßstab 1:650. Foto: Christian Wolff

Rund 31 000 Euro kostet die Bronzedarstellung des Ahlener Ist-Zustands innerhalb der früheren Stadtmauer-Verläufe, wobei aktuelle Baustellen bereits in ihrer Fertigstellung berücksichtigt werden. Die Finanzierung wäre ohne die Unterstützung von Sponsoren kaum finanzierbar. Stadtbaurat Mentz lobt daher die Bereitschaft von Bürgerstiftung Ahlen sowie Sparkassen-Kulturstiftung für Ahlen, Sendenhorst Drensteinfurt, die Neuanschaffung gemeinsam zu stemmen. Restmittel stammen aus dem städtischen Verfügungsfonds, so dass Verwaltung und Wirtschaftsförderungsgesellschaft von „kostenneutral“ sprechen können.

Wenn das Modell fertig ist, wird es die bronzetypische Patina ansetzen, wobei Gebäude, die häufig berührt werden, ein goldenes Antlitz behalten. Welche das in Ahlen wohl sein werden, fragt sich der Künstler. Die Kirchen? Oder das vieldiskutierte Rathaus? Abwarten.