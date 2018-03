Baustellen zurück aus der Eispause

„Es ist herrlich“, ruft Michael Kreft gegen seinen Rüttler an, reißt kurz beide Arme hoch, um seine ganze Glückseligkeit rauszulassen. Plus sieben Grad fühlen sich zum Wochenstart anders an als minus sieben. „Man hat eine ganz andere Power“, lässt der Lodenkemper-Mitarbeiter wissen – und meldet sich mit seinen Kollegen auf der Großbaustelle zum Baubetriebs- und Wertstoffhof zurück. Aber auch anderswo geht‘s nach einwöchiger Eiszeit mit frischer Energie an die Arbeit. Stillstände sind wieder auf Betriebstemperatur.

„Komplettausfall die ganze letzte Woche“, bilanziert Armin Barthel, Polier auf dem Areal am alten Güterbahnhof. Die Woche davor hätten noch einige Bewegungsarbeiten erledigt werden können. Immerhin liegt der Bewehrungsstahl, auf dem das Verwaltungsgebäude für den neuen Wertstoff- und Recyclinghof stehen soll. Die 30 Zentimeter Beton, die ihm künftig den Boden ebnen, brauchen aber den stabilen Plusbereich. Weiter hinten tasten sich Bagger langsam durch den aufgetürmten Boden. Doch bis die Schaufel in tieferer Tiefe ansetzen kann, muss erst der Frost raus.

Gute Grundlage für das neue Verwaltungsgebäude auf dem Areal des Betriebshofes am alten Güterbahnhof. Foto: Ulrich Gösmann

Betriebsamkeit auch ums Eck auf der Daimlerstraße. Schwerlaster rangieren, weil sie nicht weiterkommen. Dazwischen Privatwagen. Irgendwie steht sich alles im Weg. Für den Kanalbau ist der Abschnitt ab Ostberg gesperrt. Dahinter frisst sich eine Fräse durch den Asphalt. Autofahrer können sich für den Rest dieses Monats viel Stress ersparen, wenn sie den Bereich meiden. Durch kommen sie eh nicht.

Daimlerstraße: Weiter geht‘s nicht. Foto: Ulrich Gösmann

Auf der Großbaustelle zum Ovalkreisel treibt Reinhold Classen von der Firma Rohleitungsbau Münster die Temperaturen zwischen Kerkmann-Karree und Hundhausen weiter in die Höhe. Mit Brenner werden Nahtstellen mächtiger Schutzrohre verschweißt, in denen neue Gasleitungen unter der Bahntrasse verschwinden. Das hätte schon in der Vorwoche gemacht werden sollen. Aber auch hier Sendepause. „Im Moment sind wir noch bei den Leitungsarbeiten für die Stadtwerke“, lässt Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe, wissen. In zwei Wochen sollen die Bordsteinkanten gesetzt werden. Sie signalisieren den Start für den eigentlichen Straßenbau.

Die müssen erst in die Erde, dann kommt der Ovalkreisel. Foto: Ulrich Gösmann

Auf dem Marktplatz packt unterdessen die Firma Boymann aus. Besser hätten die Glandorfer den Beginn der Platzsanierung nicht terminieren können. „Am Dienstag kommen Bauzaun und Bagger“, schickt Polier Thomas Linne vorweg. Dann gehe es gleich ans Pflaster. Vorher wäre auch hier nichts zu machen gewesen. In der Vorwoche waren Linne und seine Kollegen im Saison-Kug. Dem Saison-Kurzarbeitergeld, wie er nachsetzt.

Vorbereitungen auf dem Marktplatz. Ab Dienstag geht‘s rund. Foto: Ulrich Gösmann

Dass am Montagvormittag auf dem Marktplatz plötzlich zwei Platanen fehlen, sollte nicht überraschen. Das sei schon so im Wettbewerbsentwurf vorgesehen gewesen, erinnert Robert Reminghorst. Abseits der Sechsergruppe hätten sie oftmals im Weg gestanden. Künftig habe man hier mehr Freiraum für Veranstaltungen.

Nicht überall bremste die Frostperiode Baufortschritte. Ganz im Gegenteil: Im Burbecksort kam sie sogar wie gerufen, um das Regenrückhaltebecken nach seiner Entschlammung wieder mit Boden anreichern zu können. Reminghorst: „Aufgrund der feuchten Wetterlage war das Erdreich zu pampig.“ Und das seit Mitte Dezember. Auch der Jahnwiese, die jetzt Baufeld für ein neues Wohngebiet ist, konnte der Frost zum Auftakt vorbereitender Arbeiten nichts anhaben. Er brachte zum richtigen Zeitpunkt Bodenstabilität. Jetzt ist aber auch hier der Frühling willkommen, um in Bewegung zu bleiben.