Mit Deportation starben Träume und Wünsche

Als TV-Talkmasterin kennt man Bärbel Schäfer . In den 1990er bis in die 2000er Jahre war sie bei RTL fast täglich auf Sendung. Seitdem ist ihre bundesweite Medienpräsenz etwas zurückgegangen. Als Buchau­torin ist sie deutlich weniger bekannt. Und noch weniger als geduldige und einfühlsame Interviewpartnerin von Eva Szepesi, einer 85-jährigen Auschwitz-Überlebenden.

Die Autorin des Buches „Meine Nachmittage mit Eva – Über Leben nach Auschwitz“ war am Sonntagnachmittag zu Gast bei der Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ in Ahlen. Das Schicksal der elfjährigen Eva, die im Elternhaus in Budapest mit ihrem Bruder wohlbehütet aufwächst und mit dem letzten Transport 1944 nach Auschwitz deportiert wird, rührte die Teilnehmer im Interreligiösen Museum sichtbar an. Geradezu quälend erlebten die Zuhörer, wie Bärbel Schäfer die glückliche Kindheit des jungen jüdischen Mädchens mit den Träumen, Wünschen und Hoffnungen einer Elfjährigen beschreibt und in welcher barbarischen Welt im KZ sie sich wiederfindet, in die sie die Nationalsozialisten entführt haben – entrissen von Mutter und Bruder.

Dazwischen streute die Autorin immer wieder Passagen ein, in denen sie ihren Umgang mit der Zeitzeugin und ihren Erinnerungen und den Fragen an die eigene Familie in den Blick nimmt. Exemplarisch steht dafür eine Begebenheit, bei der die Großmutter Bärbel Schäfers auf der Rolltreppe eines Kaufhauses hinfällt und sich anschließend in den Bombennächten des Zweiten Weltkrieg wähnt. Als die 16-jährige Enkelin einige Jahre später beim Umzug in einer Schachtel ein Mutterkreuz mit dem Namen der Großmutter findet, ist es mit dem Familienfrieden vorbei. Von den neugierigen Fragen genervt, verpasst die alte Dame ihrer Enkelin eine Ohrfeige. „Da habe ich beschlossen, mich zu entlieben“, liest Bärbel Schäfer vor.

Dass die völlig ausgehungerte Eva am 27. Januar 1945 von einem russischen Soldaten gerettet wurde, weil sie sich tot stellte, um nicht den Todesmarsch mitmachen zu müssen, erscheint wie ein Wunder. Bis 2016 habe Eva Szepesi geglaubt, ihre Mutter, den Bruder und womöglich auch den Vater doch noch wiederzusehen, berichtet Bärbel Schäfer anschließend im Gespräch mit VHS-Leiter Rudolf Blauth. Erst bei einem Besuch in der heutigen Gedenkstätte Auschwitz, bei der sie ihre Töchter begleiteten, habe sie die Gewissheit erhalten, dass beide noch vor ihrem Eintreffen in dem KZ in der Gaskammer ermordet worden sind.

„Ich war nie ein religiöser Mensch“, bekennt die Journalistin, auf die Frage, ob ihr Übertritt zum Judentum 2004 vor der Heirat mit Michel Friedman religiös motiviert gewesen sei. Trost – Bärbel Schäfer verlor 1998 ihren damaligen Lebensgefährten Kay-Uwe Degenhardt und 2013 ihren Bruder – finde sie eher in der Natur oder der Musik.

Ihre Familie habe positiv auf das Buch reagiert, bescheidet sie Rudolf Blauth. Die Frage „Wo ward ihr damals“ habe sie seit den Erlebnissen mit der Großmutter oft gestellt. Die Enttäuschung, dass keiner ihrer Familienangehörigen den bedrängten Juden oder anderen Verfolgten zur Seite gestanden hat, nagt unausgesprochen weiterhin an ihr.

Zuvor hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Gäste begrüßt, unter denen sich neben den Gastgebern Anni und Werner Fischer auch der Schirmherr der „Woche der Brüderlichkeit“, Altbürgermeister Benedikt Ruhmöller, befand.