Der Politik weiter Anstöße geben

Der Ahlener Indu­strie- und Wirtschaftsclub (IWC ) hielt im Chagall sein erstes Mitgliedertreffen in diesem Jahr ab. Der erste Tagesordnungspunkt sah eine Verabschiedung vor.

Es ging um ein sehr verdientes Mitglied: Dr. Peter Buschhoff . Der Vorstand danke ihm für die seit Dezember 1972 engagiert währende Mitgliedschaft, die in den Jahren 1991 bis 1996 auch den Vereinsvorsitz beinhaltete. „In dieser langen Zeit hat er viel für das Image des Clubs, insbesondere dem Vorgänger, dem Ahlener Industrieklub, getan“, sagte Jürgen Henke und verabschiedete Dr. Peter Buschhoff mit einem Präsent, das Produkte aus der heimischen Region beinhaltete.

Die neue Internetpräsenz des Industrie- und Wirtschaftsclubs wurde von Silvia Sörensen vorgetragen. Die überarbeitete Homepage sei eine Maßnahme zur Weiterentwicklung des Profils des Vereins. „Dem Vorstand war es wichtig, dass die neuen technischen Anforderungen von Tablets und Smartphones umgesetzt werden“, sagte sie. Ebenso sei es um die Präsenz der Mitglieder gegangen, die mehr in den Fokus gerückt werden solle. Die Umsetzung erfolge durch eine Ahlener Werbeagentur. Die vielen Aktualisierungen – inklusive neuer Fotos – mit einfacher Navigation wurden direkt ausprobiert. Henke: „Mit dem neuen Auftritt soll auch deutlich werden, dass durch den Club Einfluss und Kompetenz gebündelt werden und er sich als Forum für die Ahlener Wirtschaft versteht, in dem Neuigkeiten und Meinungen ausgetauscht werden.“ Dadurch werde die Vielfalt und Leistungsstärke der Ahlener Wirtschaft repräsentiert.

Der IWC will auch weiterhin der Politik und Verwaltung Anstöße geben und so aktiv die Zukunft in dieser Stadt mitgestalten. Außerdem werden bei Vorträgen, Kursen und Werksbesichtigungen interessante Gesprächs- und Geschäftspartner aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur zusammengeführt, die dadurch interessante Netzwerke bilden.

Thomas Schwarzrock stellte die Veranstaltung „Drachenboot-Cup“ vor. Diese findet am Samstag, 9. Juni, im münsterischen Innenhafen statt. Der Club bietet seinen Mitgliedern die Teilnahme an und sucht hierfür noch Mitstreiter.

Zum Ende des Treffens wurde das Jahresprogramm vorgestellt. Hier sind einige „Business-Frühstücke“ und „Business-Lunchs“ eingebaut. Höhepunkt ist unter anderem eine Mitgliederfahrt nach Düsseldorf mit Besuch des Landtags und Diskussion mit dem CDU-Abgeordneten Henning Rehbaum.