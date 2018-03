Bewusst kein Warnstreik

„Wir sind es wert“, da sind sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ganz sicher. Um das zu bekräftigen, trafen sie sich am Dienstagmittag auf dem Rathausvorplatz. Die Gewerkschaft „Verdi “ hatte zur aktiven Mittagspause geladen. Dazu gab es die „kultige“ Currywurst aus der Stadthallenküche.

Bereits zum Auftakt um 12 Uhr versammeln sich an die 50 Mitarbeiter. Für Julia Wolters , Gewerkschaftssekretärin für den Bezirk „Münsterland – B 7“ zu dem auch Ahlen gehört, schon ein Erfolg. „Wir treffen uns hier, um auf die Anliegen der Kollegen aufmerksam zu machen“, so die Gewerkschafterin. Dabei sei das Ganze „ausdrücklich kein Warnstreik“. Dennoch wollen die Akteure auf eines hinweisen: „Derzeit gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber“, betont Julia Wolters.

So habe die Gewerkschaft zu dieser aktiven Pause geladen, um den Anschluss nicht zu verlieren. „Wir fordern eine Tariferhöhung um sechs Prozent. In jedem Fall aber mindestens 200 Euro“, macht die Gewerkschaftssekretärin klar. Für den Nachwuchs will „Verdi“ eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte von 100 Euro im Monat für alle Auszubildenden und Praktikanten. „Dazu sollen sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildung auch übernommen werden“, ergänzt Wolters. Ebenfalls will die Gewerkschaft durchsetzen, dass bisher nicht in den Tarifen erfasste Ausbildungs- und Praktikumsverhältnisse in die Verträge eingegliedert werden.

Dietmar West und seinen Kollegen schmeckte die Currywurst besonders gut. Foto: Peter Schniederjürgen

„Wir sollten uns klarwerden, dass die Leistungen der kommunalen Dienste unser Leben erst lebenswert machen“, stellt die Gewerkschafterin klar. Das seien weite Bereiche des öffentlichen Dienstes. „Der beginnt bei der Abfallentsorgung, geht über Schutz vor Feuer und Katastrophen bis hin zur Versorgung mit Energie, Wasser und Weiterem.“ Alles Leistungen, die lebensnotwendig, aber eben nicht billig zu haben sind. „Die Kollegen leisten gute Arbeit. Sie haben ein Recht darauf, angemessen bezahlt zu werden, denn das ist eine wichtige Voraussetzung für die Motivation“, betont Wolters. Die Veranstaltung soll ein Zeichen vor der zweiten Verhandlungsrunde am 12. und 13. März setzen, damit die Arbeitgeber auf die Forderungen und Hinweise mit einem adäquaten Angebot reagieren.