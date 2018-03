Schuldnerberatung intensiv

Christa Birkner ist die neue Schuldnerberaterin der Diakonie Gütersloh, die in Ahlen drei Tage pro Woche Menschen mit Überschuldung zur Seite steht. Am Montag stellte sie sich im Ausschuss für Soziales vor, präsentierte Zahlen und musste erklären, warum es zum Teil zehn Monate dauern kann, bis ein Schuldner in die sogenannte laufende Beratung kommt.

Gründe dafür, so Christa Birkner, seien zum einen personelle Umstrukturierungen innerhalb der Diakonie Gütersloh, zum anderen aber auch die Tatsache, dass die Beratungen immer länger dauerten und intensiver würden. Die Schuldnerberaterin betonte aber auch, dass jeder, der sich in einer akuten Notlage befindet – beispielsweise bei drohender Kontopfändung – innerhalb einer Woche einen Termin bekommt und eine Erstberatung innerhalb von zwei bis drei Wochen erfolgt. In der Erstberatung bekomme der Klient derart Hilfe, dass das Einkommen zunächst gesichert sei und die Zeit bis zur laufenden Beratung überbrückt werden kann. Erst in der laufenden Beratung machen sich Schuldnerberatung und Klient daran, Schulden abzubauen und Ursachen zu bekämpfen.

Nicht ganz einfach, wie Christa Birkner anschaulich darlegte: Das Problem sei oft die mangelnde Haushaltsplanung. „Ziel der Haushaltsplanung ist: mit dem Einkommen auskommen.“

Viele wüssten auch nicht, auf welche finanzielle Unterstützungen sie ein Anrecht haben und was sie eigentliche beantragen könnten. Manchmal reiche tatsächlich ein Gespräch, um das zu klären, manchmal dauere es Jahre: „Wenn die Ursache für Schulden eine Scheidung ist, dann ist das irgendwann vorbei. Wenn die Ursache eine Suchtproblematik ist, muss man die erst einmal in Angriff nehmen.“

184 Beratungsfälle verzeichnete die Schuldnerberatung im Jahr 2017, 134 davon wurden abgeschlossen. Die Höhe der Schulden bewegte sich bei den meisten Hilfesuchenden (57) zwischen 10- und 30 000 Euro, die Hauptursachen der Verschuldung waren Trennung, Scheidung und Tod eines Partners, Mängel in der Haushaltsführung und Krankheit. Die meisten Ratsuchenden waren zwischen 36 und 55 Jahre alt, wobei, so stellte Christa Birkner fest: „Überschuldung kennt kein Alter.“ Bei Unter-18-Jährigen würden jedoch oft Eltern oder Großeltern einspringen.

Thomas Schürmeyer von der Sozialabteilung verwies darauf, dass ab April die prozentualen Tarifsteigerungen greifen, so dass die Stadt für ihren Einsatz von 45 000 Euro für die Beratung dann etwas weniger Fachdienststunden bekomme. „Grundsätzlich gut für die Beschäftigten“ fand das Frederik Werning (SPD), fragte aber, ob die Stadt dann nicht mehr Geld in die Hand nehmen sollte, um die Beratungszeit stabil zu halten. Iris Binder (CDU) möchte im Oktober einen weiteren Bericht über die Auswirkungen hören: „Im Hinblick auf die Haushaltsberatungen.“