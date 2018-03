Synchron mit dem Elf-Uhr-Glockenschlag rumpelte es am Fuße von St. Bartholomäus kurz, aber kräftig. Seitdem verabschiedet sich Ahlens Marktpflaster Stein um Stein. Mit einer Siebschaufel setzte Boymann-Baggerführer Martin Hülsebrock am Zugang Weststraße an, um sich auf den großen Platz vorzuarbeiten. Dort werden die Steine kurz zwischengelagert und dann zum Betriebshof gefahren.

Griff ins erste Pflaster. Foto: Ulrich Gösmann

Passanten kommen von unten nur noch auf schmalen Pfaden in Ahlens gute Stube, in der es ab Donnerstag noch enger – und zunehmend ungemütlicher – wird. Dann werden weitere Absperreinheiten erwartet, die sich dann auf nördlicher Seite lang über den Marktplatz ziehen und Baufeld I abschirmen. Wer in die Gastronomiebetriebe oder etwa zum Friseur will, gelangt dann über Rampen ans Ziel.

Bis Ende Oktober / Anfang November wird nun nonstop an der Neugestaltung des Marktplatzes gearbeitet (wir berichteten).