Der Karnevals-Freundeskreis „Nord-West Humor“ lädt alljährlich am Rosensonntag zur Karnevalistischen Messe in die St.-Elisabeth-Kirche ein und leitet damit den Tag der Stadtübernahme durch den Stadtprinzen ein. Das war auch wieder am 12. Februar der Fall. Es hat sich zur Tradition entwickelt, dass die Kollekte aus diesem Gottesdienst dem Förderverein der Kinderklinik am St.-Franziskus-Hospital gespendet wird. In diesem Jahr betrug die aufgerundete Kollekte den närrischen Betrag von 1188,88 Euro.

In Anwesenheit der Klinikclowns „Lisette“ und „Mozzarella“ bedankte sich der Fördervereinsvorsitzende Mario Wesselmann am Montagmorgen in der Ahlener Kinderklinik bei den Vertretern von „Nord-West Humor“ für ihr jährliches Engagement. Denn es ist bereits das vierte Mal, dass dem Förderverein die Kollekte zufließt, wobei die Spendensumme immer wieder gesteigert werden konnte. „Die Menschen wissen, wir kollektieren für euch, und sie tragen es gerne mit“, hat Pfarrer Reinhard Kleine­wiese festgestellt, der immer den Gottesdienst zele­briert. So ist in den vergangenen Jahren eine Spendensumme von insgesamt 4411,11 Euro zusammengekommen.

Die „Nord-West“-Humoristen unterstützen die Spendenaktion aus vollem Herzen, schließlich heißt es in ihrem Wahlspruch „Der Clown liebt die Menschen, Nord-West Humor liebt den Clown“. Es ist von daher passend, weil mit der Spendensumme die Besuche der Klinikclowns bei den jungen Patienten gesichert werden.

Der karnevalistische Freundeskreis hatte den närrischen Gottesdienst unter das Thema „Früher war alles besser!?“ gestellt. Darin sangen sie auch das Lied „Ist da jemand“ von Adel Tawil. Besonders eine Zeile des Liedes hatte es Senatspräsident Rudolf Pollex angetan, die aus seiner Sicht eine gute Verbindung zur Bestimmung der Spende darstellte: „Wenn Kinder nicht mehr weinen, wird die Sonne wieder scheinen“.

Sowohl „Nord-West-Humor“ als auch der Förderverein der Kinderklinik dankten den karnevalistischen Gottesdienstbesuchern, die mit ihrem Beitrag zur Kollekte die großzügige Spende erst möglich machten.