Fundament für moderne Feuerwehrarbeit

Die Feuerwehr hat spürbaren Zulauf im Nachwuchsbereich. „Der Löschzug Vorhelm will seine Jugendgruppe jetzt von zehn auf 15 Aktive aufstocken“, sagt Wachleiter Walter Wolf . Und auch in den anderen Zügen herrsche in diesem Sektor kein Mangel. Für ihn ein deutliches Signal, dass die Kampagnen rund um das Projekt „Feuerwehr Ehrensache“ auf Plakaten, Flugblättern und im Internet nicht ohne Wirkung bleiben.

Die vom Innenministerium und dem Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen (VdF) angestrengte Grundsatzuntersuchung stellte Wolf am Dienstagnachmittag im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen vor. „Wir haben in verschiedenen Arbeitsgruppen die Grundsäulen der Feuerwehr beleuchtet“, erklärte der Wachleiter. Er selbst habe den Bereich „Organisation“ betreut. Daneben ging es um Themenfelder wie Migranten und Frauen in der Feuerwehr oder die Verzahnung von Arbeitgeber, Politik und Ehrenamt. Dabei arbeiteten die Teams mit Spezialisten und Hochschulen zusammen.

Wachleiter Walter Wolf im Film zum Projekt „Feuerwehr Ehrensache“ Foto: VdF

Was nach mehrjähriger Arbeit an Ergebnissen vorliegt, soll nun in den Alltag der Feuerwehren im Land Einzug halten. Das Schneidlöschsystem „Cobra“, das in Ahlen bereits über mehrere Monate erprobt wurde, ist ein Resultat dessen. Was die Ausbildung an den technischen Geräten angeht, agierten die Projektteilnehmer nach dem Motto „Weg vom Hörsaal, raus auf die Straße – Weg vom Wissen, hin zum Können“.

In einem professionellen Film, der bei Bedarf auch Schülergruppen gezeigt werden kann, stellte Walter Wolf die Projektbereiche näher vor. Ausgangspunkt sei die Tatsache gewesen, dass die Freiwilligen Feuerwehren aktuell nicht den Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Auch die Frage, wie langfristig auch mit weniger Personal eine qualitativ hochwertige Leistung erbracht werden kann, habe die Teilnehmer begleitet.

Die Ausschussmitglieder erkannten auf der Leinwand neben Wolf auch weitere Gesichter aus Ahlen wieder. Darunter Jens Schüsseler und Susanne Faust aus dem Löschzug Hauptwache, die zu einem fiktiven Einsatz im Krankenhaus ausrücken. Oder Mehmet Tanli vom Integrationsteam der Stadt Ahlen, der das Forum nutzt, um anderen Wehren einen Rat zu geben, wie auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte begeistert werden können: „Man braucht einen Zugang für die Schaffung einer Vertrauensbasis“, sagt Tanli. „Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam Brände zu löschen, Menschen und Tieren zu helfen – und das alles in der Stadt, in der man selbst lebt.“ Das sei der verbindende Anker.

Fabian Bröß (VdF) wünscht sich, dass die Vernetzung unter Jugendlichen auch bei der Feuerwehr zur Selbstverständlichkeit wird. Gesine Kieselbach möchte, dass Frauen unter den „Blauröcken“ in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden. „Dazu ist auch Werbung nötig“, meint sie im Film-Interview.

Mehmet Tanli vom Integrationsteam der Stadt Ahlen unterstützte die Projektarbeit. Foto: VdF

Nach der Vorführung hält der Ausschussvorsitzende Thomas Kozler fest, dass Frauen bei der Polizei längst zum gewohnten Bild gehören. „Warum ist das bei der Feuerwehr nicht so?“ Wachleiter Walter Wolf erklärte, dass sich viele Löschzüge noch immer gerne als „reine Männerdomäne“ verstünden. „Da ist die Akzeptanz für Frauen vielleicht noch nicht so groß wie bei der Polizei. Das ändert sich aber, es dauert nur seine Zeit.“ Hinzu komme, dass zur Einstellungsvoraussetzung bei der Wehr über lange Zeit das traditionelle Handwerk eine Rolle spielte. „Man musste eine Berufsausbildung darin haben. Das hat den Bewerberkreis der Frauen natürlich schon stark eingeschränkt.“ Inzwischen habe man aber in Kooperation mit der Sporthochschule Köln die Eingangsuntersuchungen angepasst. „Frauen können genauso kräftig sein wie Männer“, weiß er. „Aber man muss bei den Anforderungsaufgaben auch Dinge wie kleinere Hände oder Ähnliches berücksichtigen, dann klappt das auch.“