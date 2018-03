Richard-Wagner-Straße Sperrbezirk?

Wird die Richard-Wagner-Straße zum Sperrbezirk? Raser und auch innerstädtischer Abkürzungsverkehr werden künftig einen Bogen um das Wohnquartier machen müssen, sollte die Stadt Ahlen ihren mit Beifall begleiteten Vorschlag, den sie Anwohnern am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung im Ratssaal überraschend offerierte, umsetzen: die Zufahrt zum Konrad-Adenauer-Ring mit einer Sperre abklemmen! Einen Versuch ist es Stadtbaurat Andreas Mentz allemal Wert: „Fünf Hütchen, ein paar Baken und wir probieren es aus.“ Ein Vorschlag nicht ganz frei von Nebenwirkungen.

„Es ist zu viel Parkdruck im Quartier“, leitete Mentz seine Bestandsanalyse vor rund 50 Zuhörern ein. Maßgeblich verursacht durch die großen und für Ahlen so immens wichtigen Einrichtungen wie Schwesternheim und Krankenhaus. Hinzu komme Verkehr, „der hier nichts zu suchen hat.“ Autofahrer, die abkürzen. „Gefühlt fließt doppelt so viel Verkehr über die Wagner-Straße, wie sie haben dürfte“, attestierte Mentz. Und: „Zu viele fahren zu schnell, die Polizei verdient viel Geld“.

Provisorische Parkbuchten, während des aktuellen Testlaufs gelb markiert, zeigten bereits erste Wirkungen. Mentz: „Die Lücken ermöglichen leichteres Begegnen.“ Bestätigte auch eine Anwohnerin: „Das totale Verkehrschaos ist weg.“ Probleme, aus der Garage zu kommen, sprach ein anderer an. Durch weiter optimierte Anordnung der Parkboxen lasse sich auch das lösen, ohne dass sie Parkplätze koste.

Probeabstimmung fürs Anwohnerparken. Foto: Ulrich Gösmann

„Wir können ihr Quartier auch zur Anwohnerzone machen“, schickte Mentz auf die Ränge – und machte bei einer Probeabstimmung eine „knappe Mehrheit“ aus.

Mehrere Wortbeiträge sahen das Schwesternwohnheim in der Pflicht. Der Beigeordnete berichtete, dass noch in diesem Jahr 30 zusätzliche Stellflächen auf dem Areal des Schwesternwohnheims geschaffen würden. „Was drauf geht, wird untergebracht.“ Anwohner forderten mehr: eine Hochgarage hinter dem Krankenhaus, die Autos dort stapeln!

Variante A: Eine Sperre trennt die Richard-Wagner-Straße vom Ring. Foto: Ulrich Gösmann

Um den Durchgangsverkehr aus der Richard-Wagner-Straße zu nehmen, präsentierte Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, vier Varianten – und landete gleich mit Vorschlag A einen Volltreffer: die Richard-Wagner-Straße hinter dem Abzweig Mozartstraße vom Ring abklemmen. Dann kämen nur noch Fußgänger und Radfahrer durch.

Variante B löste einen kollektiven „Nein!“-Aufschrei aus. Schwellen wie auf der Schachtstraße. Reminghorst verstand die Reaktion: „Wer möchte das Ding bei sich wirklich vor der Tür haben?“

Variante C: zwei Einbahnstraßen, die von oben und unten im Schnittpunkt Robert-Koch-Straße aufeinander zulaufen. Mit der Befürchtung behaftet, dass der Verkehr auf Mozart- und Beet­hovenstraße ausweicht. Variante D mit ähnlichen Nebenwirkungen behaftet: ein Comeback der Diagonalsperre in Höhe der Kreuzung Koch-Straße.

Die rückten ihre Anwohner zum Finale in den Fokus. Sie sei jetzt schon an der Belastungsgrenze und stehe vor einem Kollaps. Nach dem Wegfall der Wersebrücke würde mit der Sperre oben am Ring die zweite von ehemals vier Verkehrsadern gekappt. Neben der Robert-Koch-Straße bliebe dann nur noch ein weiterer Verkehrsabfluss über die Weststraße. Ein Knotenpunkt, der schon jetzt hoffnungslos überlastet sei und einer Korrektur bedürfe.