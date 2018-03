Parken unter der Pferdewiese

Architekt Matthias Fritzen hatte bei der Anwohnerversammlung des Wohnquartiers Richard-Wagner- / Robert-Koch-Straße am Dienstagabend im Ratssaal einen schweren Stand. Ans Mikrofon getreten, um das Neubauprojekt „Kleine Pferdewiese“ mit 18 Wohneinheiten vorzustellen, prasselten die aktuellen Parkraumengpässe auf den Planer ein (Bericht Seite 1). Fremdentschuldigend schickte er auf die Besucherränge zurück: „Uns ist klar, dass wir in einem Baugebiet bauen, in dem es Verkehrsprobleme gibt. Die kann ich in diesem kleinen Gebiet aber nicht lösen.“

Die Natruper Bauträger GmbH aus Wolbeck will auf rund 4000 Quadratmetern Fläche vier zweigeschossige Doppelhäuser und zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichten. Dafür machen die „kleine Pferdewiese“, ein roter Backstein-Altbau und eine grüne Gemeinschaftsfläche Platz. Eine Vermarktung hat noch nicht stattgefunden, wie es auf Nachfrage aus dem Publikum hieß.

Blick aufs Baugebiet, von der Richard-Wagner-Straße aus. Foto: Fritzen und Müller-Giebeler

Gleich mit den Parkraumproblemen konfrontiert, listete Fritzen auf: Jede Doppelhauseinheit verfüge über eine Garage und einen Stellplatz. Hinzu kämen vier Besucherparkplätze an der neuen Stichstraße. Mehr noch: Unter den Mehrfamilienhäusern würden für zehn Wohneinheiten 15 Stellflächen in einer Tiefgarage geschaffen. Damit gebe es „deutlich mehr Parkplätze, als wir müssten“. Fand auch Stadtplaner Markus Gantefort – und sah die Kennziffer (20 Prozent) für Besucherparkplätze mehr als erfüllt. Unverständnis auf den Rängen. Die Rechnung sei nicht mehr zeitgemäß. Von dort auch die Frage, warum überhaupt so viele Wohneinheiten entstehen müssten. Frage: „Kann man das nicht auch eine Nummer kleiner machen?“ Einer empfahl sich sogar als Kaufinteressent. Stadtbaurat Andreas Mentz winkte ab: „Das ist so gut wie entschieden. Sie wohnen in einer sehr guten Lage. Die Wohnqualität ist als hochwertig einzustufen. Wir müssen an dieser attraktiven Stelle mit einer gewissen Auslastung planen.“

Wird breiter: Über die Josef-Lanner-Straße läuft die Erschließung. Foto: Ulrich Gösmann

Anwohner Kurt Berg, einst selbst als Planer in den Diensten der Stadt Ahlen, reagierte: „Wie kann man so eine städtische Fläche entwidmen, ohne Ersatz zu schaffen? Das große Grün, das die Richard-Wagner-Straße prägt, fällt weg.“ Andere Anwohner sprachen Probleme in der Kanalisation an. Die sei jetzt schon bei starken Niederschlägen restlos überlastet. Fritzen ließ wissen, das bereits in seinen Planungen mit einem Staukanal berücksichtigt zu haben, der zeitversetzt Wasser abführe. Und auch das: Würden die Pläne abgespeckt, falle die Tiefgarage weg. Das Baugebiet sei von einer grünen Hecke umschlossen, neue Bäume flankieren die Stichstraße, die in einem Wendehammer mündet. Zudem seien sämtliche Flachdächer begrünt. Alles aus einem Guss. Zur Erschließung werde die Zufahrt Josef-Lanner-Straße auf 4,75 Meter verbreitert. Zudem gebe es über eine weitere Zuwegung einen kleinen Platz mit kleiner Bank.

Die Pferdewiese weicht neuem Wohnen. Foto: Ulrich Gösmann

Für das Neubaugebiet kündigte der Architekt auf Nachfrage eine für seine Bewohner integrierte Kinderspielfläche an, was Anwohner der Lanner-Straße laut lachen ließ. Mit dem Hinweis, dass ihre Anlage gerade erst demontiert worden sei und lustlos brach liege. Mentz dazu: „Unsere Fachabteilung ist mit Ihnen im Dialog. Die Fläche bleibt Ihnen erhalten und wird Qualität bekommen.“

Erhard Richard (CDU-Ratsmitglied) lag der Wendehammer quer. Wenn dort nicht einmal ein Müllwagen drehen könne und Tonnen an die Richard-Wagner-Straße geschoben werden müssten, stelle das ein Problem dar: „Wir waren uns mal einig, dass wir solche Lösungen nicht mehr haben wollen.“ Andreas Mentz antwortete: „Nicht jeder Winkel der Stadt muss von einem Müllwagen angefahren werden können.“ Der Diskussionspunkt wurde aber als Anregung aufgenommen, einen entsprechenden Tonnenparkplatz (neben der Ruhebank) zu integrieren.

Platz zum Parken – jetzt schon knapp. Foto: Ulrich Gösmann

Passiert der Bebauungsplanvorentwurf 9.4 die nächsten Hürden planmäßig – darin eingeschlossen zwei öffentliche Auslegungen und Bürgerbeteiligungen, die erste bereits jetzt für einen Monat – kann er im Oktober in Kraft treten.