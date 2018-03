Unbekannte brachen am Mittwoch zwischen 17 und 19.35 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Röteringshof ein. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort. Hinweise unter Telefon 96 50 .