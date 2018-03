Magie der Vergangenheit

Was steckt hinter dem Mythos der Kornkreise? Und wo hat König Artus sein legendäres Schwert Excalibur aus dem Stein gezogen? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, findet diese weder beim Film „Herr der Ringe“, noch muss er in die Vergangenheit reisen.

„Südengland führt uns zurück in magische Zeiten, die wir schon fast vergessen haben“, erklärte Referent Martin Engelmann den rund 370 Besuchern der Multivisionsshow am Mittwochabend in der Stadthalle, wo man auch heute noch die Magie vergangener Zeiten hautnah spüren kann.

Südengland, eine Region, die sich von Dover nach Cornwall erstreckt, überzeugt nicht nur durch malerische Landschaften, sondern birgt auch viele uralte Geheimnisse. Diesen ging Engelmann bei seinen zahlreichen Reisen nach Südengland auf den Grund und brachte hierbei imposante Bilder mit, die er den staunenden Zuschauern bei der letzten Etappe der Multivisionsreihe 2017 / 2018 präsentierte.

Die Bilder zeigten zum Beispiel „Beachy Head“, eine beeindruckende Landspitze an der südenglischen Küste, wo der höchste Kreidefelsen in Großbritannien zu finden ist. Den hatte Engelmann zu verschiedenen Tageszeiten fotografiert, was ein und denselben Ort plötzlich unbekannt erscheinen ließ. „Da das Wetter ständig wechselt, hat man dort interessante Lichtverhältnisse“, berichtete der Profifotograf.

Eine weitere Etappe auf seinen Reisen führte Engelmann in das Dorf Avebury, wo einer der größten Steinkreise der britischen Inseln besichtigt werden kann, der mit einer beeindruckenden Geometrie für Verblüffung sorgt. Nicht minder interessant ist das „West Kennet Long Barrow“, ein 5500 Jahre alter Grabhügel, wo Forscher Überreste zahlreicher Menschen gefunden haben.

Rätsel gibt dagegen ein weiterer historischer Ort auf: der „Silbury Hill“. So steht zwar fest, dass dieser Berg mit 37 Metern der größte künstliche prähistorische Hügel Europas ist, doch eine andere Frage ist damit noch lange nicht beantwortet: „Warum haben die Menschen vor so langer Zeit einen künstlichen Hügel erschaffen?“, wusste auch der Referent selbst keine schlüssige Erklärung für die Entstehung des „Silbury Hill“. Ein weiteres ungeklärtes Phänomen, für das Südengland berühmt ist, sind die Kornkreise. Wie entstehen solche Kreise? Eine Frage, auf die bis heute niemand sicher eine Antwort weiß. Fest steht nur, dass die wunderschönen geometrischen Formen in den Feldern zwar ein Ärgernis für die Landwirte, aber doch ein optischer Hingucker sind. Und so brachten die mit einer Drohne aufgenommenen Bilder Engelmanns das Publikum mehrfach zum Staunen.

Noch atemberaubender waren allerdings die Luftbilder, die Engelmann von den Steilküsten der „Jurassic ­Coast“ mit einer Drohne aufnahm. Gerade an diesen Steilküsten wird die Vergangenheit für Touristen besonders lebendig. So sind hier Relikte in Stein zu finden, die bis an die Anfänge des irdischen Lebens zurückführen. Hier gab es auch schon Funde, die für großes Aufsehen sorgten. „Hier hat man schon den ganzen Kopf eines Ichthyosauriers gefunden“, berichtete Engelmann von einem Fund aus dem Jahr 2001, der sich heute in einem Souvenirladen bestaunen lässt.

Einen Besuch wert sind zudem die an der Küste gelegenen Fischerdörfer, die einen „pittoresken Charme“ haben. Diese sind oftmals wegen ihrer inspirierenden Umgebung ein Anziehungsort für Künstler – beispielweise Kirsty Elson, die kleine Miniaturwelten aus nichts als Treibholz herstellt und damit verblüffende Ergebnisse erzielt.

Verblüffend ist aufgrund seiner schieren Größe auch das „Eden Project“, ein botanischer Garten, in dem man sämtliche Klimazonen der Erde erleben kann. „Die Landschaft ist insgesamt einfach wunderschön, man kann alle 20 Minuten anhalten und etwas Neues entdecken“, lud Engelmann die Zuhörer ein, selbst eine Reise nach Südengland zu wagen. Wer die Mystik uralter Kulturen und unberührte Natur mag, dürfte dabei dann allemal auf seine Kosten kommen.